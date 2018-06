Když nechcete snídat sami

Student ekonomie Tomáš vzpomíná, jak si ještě na gymnáziu vypůjčil chatu na Slapech, přesvědčil vysněnou spolužačku, aby mu věnovala víkend a vyrazil s ní na autobus. Až když kupoval u řidiče lístky, uvědomil si, že se zapomněl zeptat, kde přesně vystoupit. Zvolil tedy namátkou - a netrefil se. Po úmorném celodenním pochodu stačilo blonďaté dívce mávnout na první auto, aby odfrčela do Prahy a nechala zničeného Tomáše osudu. "Tomáš udělal tu chybu, že šel na dívku příliš 'zostra' a pozval ji hned na celý víkend, aniž se stačili navzájem dostatečně otestovat," komentuje psycholog Jiří Tyl. "Jinak by se jeho blondýnka chovala asi vstřícněji. A pokud ne, pak stejně nebyla do nepohody, a tedy ani do života."

Nenápadných pět švestek

Janě se nevyplatila hloupá náhoda. Anebo to byla nešikovnost? Posuďte sami. Kamarád ji poprvé pozval do kina. Celá nedočkavá přišla brzy, a aby nepřešlapovala na rohu, zašla do nejbližšího obchodu. Náhodný nákup, rtěnku a zubní kartáček, hodila do kabelky. "Nejstrašnější okamžik mého života přišel vzápětí," vzpomíná Jana. "Trvala jsem na tom, že si lístek sama zaplatím, a jak jsem sáhla pro peněženku, vypadl na zem kartáček. Kdyby to byl vycpaný sysel, netvářil by se chlapec užasleji. A mně najednou došlo, co si musí myslet, i když to vůbec nebyla pravda. Málem jsem se hanbou propadla. První kino zůstalo posledním."

Čistota - půl úspěchu

Vybavit se na první "oťukávací" schůzku jako na lyžařský zájezd se skutečně nehodí. Ale i když už spolu chodíte déle a máte tušení (nikoli však jistotu), že právě tento večer by mohl být oním s velkým V, buďte v přípravách maximálně diskrétní. Onen nešťastný kartáček na zuby byste mít měli, o antikoncepci ani nemluvě, svůj pohotovostní balíček však rozhodně nestavte na odiv. Pokud jde o další vybavení, dívka by měla myslet především na to, aby její namalovaný obličejík vypadal vábně i po ránu, chlapci pak v první řadě na hygienu. Čeští mladíci mají v tomto směru v porovnání se světem co dohánět.

"Nemyjí se, nesprchují, nepřevlékají, nečistí zuby, nekrémují a nevoní, ale především u sebe nenosí prezervativ, což je v dnešní době zvláštní znamení bezohlednosti a nevychovanosti," potvrzuje doktor Tyl. "Maupassant v jedné povídce líčí člověka, který na večírku v zimě vyběhl ven a nahýma nohama klusal ve sněhu. Když ho měli za blázna, obhajoval se, že dostal pozvání na noc, a tak si myje nohy. Zářný příklad starý stovku let, přesto i dnes aktuální."



Jasná hlava výhodou

První noc ve dvou? Hlavně nespoléhejte na zaručené rady nejlepších kamarádů. Pár panáků na kuráž nebo na povolnost se může již o pár hodin později změnit v tragedii. Ať se chlapec tváří jakkoli otrle, ať je dívka jakkoli ohleduplná a milá, okamžik, kdy jeden z nich usne s hlavou na stole nebo se mu zvedne žaludek, ničí šance do budoucna spolehlivě.