Když moderuji, hlídá přítel, říká další matka z VIP zpráv Niničová

"Po příchodu naší milované dcery Valentýnky mám priority jasné: zdravou a spokojenou dceru a výborného přítele, který mě v práci velmi podporuje. Hlavně díky němu jsem se po mateřské tak brzy vrátila na obrazovku. Hlídání zvládá s pomocí babiček na výbornou. Televize mi dala práci, která jde skutečně s mateřstvím krásně skloubit a za to jsem moc ráda," řekla iDNES.cz Bára Niničová.

Bára Niničová s partnerem Štěpánem a dcerou Valentýnkou

Z moderátorského tria VIP zpráv je to právě ona, kdo má nejvíc zkušeností s moderováním. Dříve působila v Prima jízdě, poté moderovala na Primě Sport a řadu let navíc uváděla zprávy v rádiu. S prvním vysíláním si tak hravě poradila.

"Na první moderování jsem se vysloveně těšila. Je to úplně něco jiného než sportovní zprávy. Abych byla upřímná, tréma byla nepatrná, spíš z technických důvodů, do jaké kamery číst zprávy... Ale všichni v redakci, ve studiu a v především v režii byli moc fajn, tak to klaplo. Teda aspoň doufám, to musí posoudit diváci," směje se Niničová, jejíž premiéru ve zprávách ze společnosti si nenechala ujít ani malá Valentýnka.

Bára Niničová s dcerou Valentýnkou

"Myslím si, že patří mezi nejmladší diváky Primy. Do teď znala znělku Sportu. A i když jsem nevysílala, utíkala před televizi a koukala. Od nového roku zná už jinou. Sedí, směje se a říká: Máma. Je úžasná, zatím nezlobí, tak uvidíme, jak to bude dál. A výchova? To ukáže čas, jediné, co mi poradila moje maminka, je důslednost. O to se snažíme v rodině oba a Valentýnka to zatím respektuje. Tedy spíš musí respektovat," směje se Niničová.

Partnerem pohledné moderátorky je podnikatel Štěpán Kočí, s nímž plánuje i druhé dítě. "Druhé miminko určitě přijde, ale ne teď hned. Dáme si chvilinku pauzu. Chceme si pořádně Týnušku užít," uzavírá moderátorka.