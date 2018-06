Když miss kupuje Miss

Soutěž tenkrát ozdobila vycházející hvězda české politiky - Václav Klaus, jenž se zde objevil. Druhý den získala Michaela korunku pro nejkrásnější dívku a Václav Klaus byl poprvé zvolen předsedou ODS. O devět let později, na den přesně, byla exmiss uvedena do úřadu tiskové mluvčí ODS.

Dnes je Klaus prezidentem a Michaela Maláčová také míří k prezidentskému křeslu. Jenže v čele firmy, která chce pořádat soutěže Miss Česká republika. Maláčová jedná s majitelem a úřadujícím prezidentem APK2 Milošem Zapletalem o koupi soutěže.

* Kdy bude Miss vaše?

Už nějakou dobu jednáme. Umíte si jistě představit, že to není úplně jednoduchý obchod. Je to velmi citlivá transakce, a tak jednání určitě bude ještě nějakou chvíli trvat.

* Jak dlouhá bude ta chvíle?

Ono vlastně není kam spěchat. Pan Zapletal a jeho agentura vyhlašují ještě příští ročník, tedy Miss 2004. To se stane letos na podzim a finále pak přijde na jaře příštího roku. Takže máme čas v pohodě všechno dohodnout. Pokud to vyjde, můžeme spustit ročník 2005 už my.

* A jakou pravděpodobnost dáváte tomu, že se za dva roky bude Miss konat právě ve vaší režii?

Zájemců o soutěž je víc. Já je neznám, nevím, o koho jde, ale jsem si jistá, že jsem považována za jednoho z vážných zájemců. Koneckonců jsme už značně pokročili a transakci se nějakou dobu věnujeme.

* Kolik jste jí tedy věnovala času?

Hodně - alespoň v poslední době. Na druhé straně v tom podnikání nemůžete spoléhat na jediný projekt. Vždycky jich musí být víc. Vím, že všechno není jen v mých rukách. Pokud to nevyjde, budu pracovat zas dál.



Lechtivá hra milionů

* Počkejte, tak prestižní obchod a vy o něm mluvíte s klidem. Skoro jako o nákupu patrového činžáku v okresním městě...

Jistěže nejsem úplně klidná. Ale nervy neztrácím, nebudu vymýšlet žádné kotrmelce a nebudu kvůli Miss nikoho střílet, ale člověk přece jenom cítí jemné lechtivé vibrace kdesi okolo žaludku.

* To se nedivím, vždyť jde o nákup za nějakých padesát pět milionů, nebo ne?

Ne, ne. Teď se, prosím, nepokoušejte vymámit ze mě nějakou částku. O penězích diskutujeme a cena za Miss musí odpovídat tomu, kolik soutěž stojí, a taky tomu, co je schopná vynést.

* Takže sahá uvažovaná cena české Miss k padesáti milionům?

Tedy pokud chcete, pohybujeme se v částkách dosahujících desítek milionů.

* A to mluvíme o vašich penězích?

Samozřejmě, že ne. Na tenhle nákup mám investora.

* Takže Miss kupujete pro někoho...

Ne, je to i můj podnikatelský záměr.

* Teď to však vypadá tak, že Michaele Maláčové dává někdo dvacet, třicet nebo možná padesát milionů a říká: "Na, tady máš a kup si Miss."

Tak to taky není. V určitém okamžiku budeme muset já a investor uzavřít dohodu o tom, co kdo vkládá a co kdo získá. Ale vím, že moje hodnota není v otázce finančních investic.

* Jaká bude vaše pozice, pokud získáte Miss? Budete tím, komu bude patřit značka?

Ani dnes není Miss majetkem nějaké osoby, ale společnosti. A to by zůstalo i v naší společnosti. Pro mě by byla pozice prezidenta soutěže. Ne že bych tedy toužila po tom, aby mě někdo nazýval prezidentem, ale jde o image a manažerskou pozici v klání.

* Dozvíme se teď, kdo je tím tajemným investorem, který vám pomáhá do prezidentského křesla? Je to firma AAA?

V tuto chvíli ho odhalit nemohu. Ale AAA to nejsou, a to říkám s úplně čistým svědomím. Tohle je jen krátké spojení. Došlo k němu asi díky tomu, že moje PR agentura, založená letos v květnu, má jako opravdu viditelného klienta společnost Automobile Group, provozovatelku AAA. Ale ta ani není mým jediným klientem.

* Zkusíme aspoň metodu oheň, voda, přihořívá. Je to někdo jiný z okruhu vaší klientely?

Logicky jsou to lidé, kteří mě znají a kteří se mnou spolupracují nebo spolupracovali. Myslím si, že v budoucnu nebude důvod toho investora tajit. Ale dnes bohatě stačí, že jsem vidět na veřejnosti já.

Nová, dospělejší Miss?

* Řekla jste, že byste na Miss pracovala s novým lidmi. To znamená, že byste úplně a beze zbytku nahradila tým, který soutěž dělá víc než deset let?

Ani tohle není pochopitelně uzavřené. Já patřím k lidem, kteří rádi přicházejí s něčím novým. Na druhé straně Miss dělá řada profesionálů, a to je potřeba respektovat. A tím mám na mysli především hlavní televizní show. Takže tam bych části týmu nabídla další spolupráci.

* Televizní stanici by vaše Miss zůstala věrná?

Podle mě Miss přece jen nejvíc sluší Nově. I když by ji bezesporu unesla i veřejnoprávní obrazovka. Televize je pro soutěž klíčový partner.

* A v soutěži samé je něco, s čím nejste úplně spokojená? Nebo dokonce něco, co byste chtěla změnit?

Podobné úvahy je předčasné zveřejňovat, ale je jasné, že Miss, pokud ji získáme, musí nějakou změnou projít. To vyplývá už jen z toho prostého faktu, že soutěž bude mít nového pořadatele. Musí to být výborná show pro diváky, zajímavý projekt pro reklamní partnery a zároveň šance pro soutěžící.

* Ale nějakou představu o změnách musíte mít...

Já jsem absolvovala několik světových soutěží Miss a tam, i když už mi bylo přes dvacet, jsem potkala dívky stejně staré nebo starší. Rozumějte, šlo vesměs o vyzrálé osobnosti. Ony měly třeba univerzitní titul a jasně věděly, k čemu tu veřejnou prezentaci budou směrovat. Pokud uspějí v Miss, tak ji využijí pro kariéru lékařky, psycholožky, političky, učitelky, čehokoli. To, jak víte, u nás není obvyklé.

* Takže tak by měla podle vás vypadat i česká Miss?

Jistě, protože Miss, to není a neměla by být jen promenáda v plavkách a dokonalé míry. Důležité je najít takové dívky, které budete moci vyslat do světa, které nás budou dobře reprezentovat.

* Jak? Jako sportovci nebo politici?

I tak se to dá říct. Podívejte, často se někteří lidé smějí tomu, že se na světových soutěžích dívek ptají: "Co byste udělala pro záchranu světa nebo co byste udělala pro vaše město, kdybyste měla deset milionů dolarů?" Tím dávají organizátoři akce jasně najevo, že se neptají jen běžné modelky, nějaké tuctové krásky. Vždyť vítězky Miss World nebo Miss Universe se zavazují ve svých smlouvách k tomu, že budou reprezentovat různé světové organizace, navštěvovat nejrůznější společenské, kulturní a politické akce.

* Nedovedu si moc představit, jak může česká miss více vyzrát. To chcete soutěžícím připravit vstupní IQ testy?

Ne, vůbec ne. To se dá udělat úplně jednoduše. Jde jen o to, jakou složíte porotu. Jaké si dáte krédo. To všechno máte jako pořadatel v rukou a podle toho také vám vyjde vzorec, kdo se do finále dostane, a kdo ne. Většina soutěžících má perfektní míry. Ale je potřeba mezi nimi hledat tu, která má víc. Tolik, že když máte možnost ji vyslat do světa, tak to dokáže úspěšně využít.

* Která se nenechá třeba manipulovat?

Přesně tak. To je typický problém, který se musí řešit pořád. Aby vítězky soutěže nepodléhaly nástrahám, které na ně v okamžiku jejich úspěchu čekají - peníze, sláva, nereálné nabídky, pochybné známosti, focení erotiky. Tady musí fungovat silné agenturní zázemí s jasnými pravidly výhod i povinností.

* Tohle přesvědčení jste získala jako úřadující miss, nebo později?

Ne, mnohem dřív. Jako modelka. Byla to práce, kterou jsem dělala ještě předtím, než jsem se stala miss. Od roku 1989 v Německu a pak i ve Spojených státech. Ze začátku se to zdálo velmi jednoduché. Nikdo po mně nic nechtěl a nikam mě netlačil, ale já jsem zjistila, že to je velmi tvrdé.

* V jakém smyslu?

Byla jsem - stejně jako jsou davy dívek po mně - ve velmi nevýhodném postavení. V útlém věku, bez zkušeností, bez kontaktů a bez spolehlivého manažera. Podmínky se dohadovaly na dobré slovo, osobně. Vždyť my byly vděčné za to, že nám někdo zaplatí letenku, hotel a jídlo. Nikdo se už nestaral o autorské právo. Byly jsme naivní. A potom ten tlak, když mladé dívce řeknou: "Takových, jako jsi ty, je tisíc..."

* Skončila jste s tím proto, že vás někdo nutil zajít, řekněme, za hranice přijatelných kompromisů?

Určitě. To byl jeden z důvodů. V New Yorku mi v jednu chvíli naznačili, že bych měla mít strýčky, se kterými bych trávila dny a noci a dělala společnici do rána v nějakých exkluzivních podnicích. Za to by mě prý představili těm správným lidem, kteří mně dají tu správnou práci. A na to jsem řekla, že takhle ne!

* Dělal vám snad někdo jako modelce nějaké jednoznačné návrhy?

Nezapomenu na okamžik, kdy jsem mluvila s někým, kdo se představil jako spolumajitel jakési agentury. A ten muž mi řekl: "Já tě musím poznat blíž, za rohem mám apartmá." A to mi řekl ve dvě ráno před restaurací. Myslím, že bych byla hodně hloupá, abych nepřišla na to, co znamená "poznat blíž". Ale rozhodně nechci, aby to vyznělo tak, že každá, která uspěla, musela dělat takovéto kompromisy. Ale já jsem v té situaci byla a odmítla jsem je dělat.

* A nepřipadá vám, že miss má s modelingem přece něco společného právě v tom, že se atraktivní a hodně mladé dívky někdy mohou stát terčem zneužívání?

Já rozhodně patřím k těm, kteří se na soutěž uměli dívat i kriticky. Ale taková ta varování - pokud se s někým nevyspíš nebo si to nezaplatíš, tak nemáš šanci uspět - se v mém případě nenaplnila. S tím jsem se nesetkala a myslím, že pořadatelé v tomhle mají čisté svědomí.

* Nikdy to nikdo na nikoho nezkusil?

Pokud já vím, tak ne. Alespoň ze strany porotců a pořadatelů. Spíš některé soutěžící uvažovaly tak, že by si někoho z těch, kdo rozhodují, mohly nějak naklonit. Ale pokud je mi známo, v mém ročníku k ničemu nedošlo přesto, že se o to některé dívky pokoušely.

* Jak? Já jsem Jana Nováková a nemůžu bez vás, pane porotce, žít?

No víte, to jsou slečny, které mají ten pocit, že stačí, když na někoho udělají ten správný kukuč, a naznačí, že by to bylo možné. A to ženy podle mě už odmalinka naznačit umějí. Pak zase záleží na tom dotyčném, jestli na to přistoupí, nebo ne. Ale musím říct, že na výsledek soutěží, aspoň pokud si pamatuju, to nemělo vliv.

Partner? Zatím to klape

* Střídáte jeden ambiciózní projekt za druhým a Miss, to je něco opravdu náročného. Nemyslela jste na rodinu?

Pokud myslíte děti, tak doufám, že přijdou, a taky doufám, že se to nijak nevylučuje s náročnou profesí.

* A jaký je nynější stav vašeho manželství? Ještě stále žijete na dálku s mužem, který je Švýcar?

Tak napůl. Teď zrovna je to zase na dálku. Ale to je otázka pár dní a pak zase budeme spolu.

* Ale vy přece musíte být pořád tady a on je často ve Švýcarsku. Nevadí mu to?

Ano, jsem v posledních letech spíš v České republice. A občas mu to vadí.

* A říká vám to?

Říká.

* A co říká?

Najděme řešení. Ono se tak jednoduše nenajde, a tak to běží dál stejně.

* Takže byste svůj rodinný vztah hodnotila jako...

Dobrý. Víte, ono to není tak, že bychom žili absolutně odděleně. Máme v Praze společnou domácnost. Trávíme spolu volný čas. Dva měsíce v jednom tahu a pak se týden nevidíme. Žádný problém. Jsme na tom podobně jako všichni ostatní. Když je práce, tak jsou stejně oba mimo a potkají se jen málokdy.

* Mám pocit, že dokážete výborně improvizovat. Dokonce - že vás to baví. Vždyť jste už několikrát změnila životní směr...

Já to spíš beru tak, jak to přijde. Mnozí mi dávají přívlastky, jak jsem cílevědomá a taky ambiciózní. Vždycky se zasměju a říkám si: Kdybyste věděli...

* Třeba to, že jste neviděla ani jednou soutěž Miss, když jste se na ni přihlásila?

Třeba to. Nesledovala jsem ani řadu dalších ročníků potom. Organizovat Miss České republiky, to nebyl můj dlouhodobý strategický cíl. Jsem u toho jen proto, že zase v životě přišla situace, kdy jsem se k tomu dostala náhodou, kdy se našel investor, který přišel s nabídkou. A já stejně jako předtím řekla: Dobře, jdu do toho. A stejně jako předtím pro to udělám maximum.

MICHAELA MALÁČOVÁ

Narodila se 23. května 1971 v Brně. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let studovala ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské. V roce 1991 se stala Miss Československo. Účastnila se soutěží Miss Universe a Miss Model of the World, na které se dostala až do finále. V roce 1997 dokončila studia na pražské FAMU v oboru televizní a filmové produkce. V polovině devadesátých let se nakrátko stala moderátorkou a spoluautorkou hudebních dokumentů. Pracovala také v produkci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V roce 1998 se stala ředitelkou PR oddělení firmy Motokov. Odtud po dvou letech zamířila do politiky a stala se tiskovou mluvčí ODS. V této pozici působila tři roky a byla jedním z nejdéle sloužících pracovníků tiskové služby náročné české pravice. Letos na jaře opustila politiku a založila vlastní PR agenturu s lukrativní klientelou. Michaela Maláčová je vdaná. Jejím manželem je švýcarský podnikatel Rem Karpf.

O soutěži

"Neměla by to být jen promenáda v plavkách a dokonalé míry. Důležité je najít takové dívky, které nás budou dobře a hrdě reprezentovat."