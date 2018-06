Když matku dělá muž

Přibývá otců, kteří se rozhodli zůstat v domácnosti. Jaké to je?Jistý časopis pro dámy před časem zjišťoval, za jakých okolností se žena dává do řeči s cizím mužem. Jasně zvítězil moment, kdy muž tráví dopoledne s malým dítětem v parku či na hřišti. Navazování kontaktů probíhá nečekaně snadno: většina žen je totiž zvědavá, jestli je rozvedený, nebo vdovec. Varianta, že je to tatínek na rodičovské dovolené, však napadne málokterou z nich. Muži v domácnosti jsou totiž jevem velmi neobvyklým.Otců, kteří se rozhodují být s malým dítětem v domácnosti místo manželek, přibývá. Ale stále to jsou bílé vrány," říká psycholog Petr Šmolka, šéf asociace manželských poraden. Zatímco pro některé muže je možnost, že by místo práce doma vařil a přebaloval dítě, naprosto nepředstavitelná, pro jiné je to zajímavá životní změna. A pro nejednoho z nich dokonce radost a vyřešení potíží v zaměstnání. Takže si rodičovskou dovolenou opakují, případně zůstanou v domácnosti delší dobu.Karel Pospíšil z Prahy je na rodičovské dovolené už podruhé. Je učitel, nějakou dobu se živil jako tenisový trenér. Jeho žena je novinářka. Můj plat na základní škole byl poněkud trapný. Manželka teď vydělává čistého třikrát tolik než já. Kromě toho má zajímavou práci, která ji baví," vysvětluje důvody, které ho vedly k rozhodnutí zůstat doma s dětmi. Rok byl doma se starší dcerkou. Teď si to opakuje s dvouletým synem. Nepřipadá mi na tom nic divného. Starám se o děti od svých osmnácti let. Pořád to byly děti cizí, takže teď jsem jedině rád, že se můžu starat o vlastní," říká. Pospíšilovi žijí v domku se zahradou. Děti na ní tráví většinu času. Manželka zpravidla přichází domů až večer a je pořádně utahaná. Stejně jako každý, kdo má dneska dobrou práci. Je v zaměstnání skoro deset hodin denně. Když přijde, potřebuje si odpočinout, spát. O víkendu má potom daleko větší potřebu se věnovat dětem, dělat něco v domácnosti. Takže je to v pohodě," vysvětluje Karel Pospíšil. Tvrdí, že nezažil situaci, při které by si jako otec na mateřské připadal nesvůj. Ani čekání s maminkami u dětských lékařů není noční můrou. Náš doktor je chlap. Vcelku je tvrďák, takže mi to vyhovuje," říká.Psychologové se shodují v jednom: model, kdy se o domácnost stará muž, přináší méně konfliktů, než když je tomu běžně naopak. Zpravidla tomu totiž předchází vzájemná a promyšlená dohoda," říká Josef Rešetko, psycholog manželské poradny v Novém Jičíně. I k němu přišli klienti, kteří zvažovali, zda jít na rodičovskou dovolenou. V podstatě se jen přišli poradit, co to bude obnášet. Nepotřebovali nic řešit. Partneři, kteří se dokážou dohodnout, k nám zpravidla nepřicházejí," míní Josef Rešetko. Stejnou možnost odejít na rodičovskou dovolenou mají ženy i muži. Ostatně zákon už tuto dobu neoznačuje jako dovolenou mateřskou, nýbrž rodičovskou. Mezi tatínky, kteří se toho v posledních letech rozhodují využít, převažují učitelé a umělci všeho druhu. Z těch známějších takhle výchovu potomka řešil například publicista Radek John. Jeho manželka, herečka Zlata Adamovská, měla totiž v době mateřské dovolené zajímavé pracovní nabídky, takže zůstal na mateřské" on. Mnohdy zůstávají v domácnosti muži, kteří při starosti o dítě zvládnou částečně i pracovat, například muzikanti. Pak už ani nemusí jít o klasickou rodičovskou dovolenou. Prostě se přes den starají o domácnost a jsou s dítětem, večer se s manželkou vystřídají a jdou někam hrát. Často jsou to také učitelé. Ti vědí, že jim místo ve školství neuteče, a navíc platové podmínky tam nejsou nijak zvlášť dobré," říká psycholog Petr Šmolka.Pavel Nováček z Brna je na rodičovské dovolené dva roky. Zatím je přesvědčen, že v domácnosti zůstane i v dalších letech. Je projektant. V době, kdy jeho žena otěhotněla, měl málo práce. Oběma nám je devětadvacet. Dítě bylo neplánované, ale nakonec bylo štěstí, že se to stalo. Kdoví, jestli bychom se k tomu rozhoupali," říká. Jeho manželka je lékařka. Kdyby zůstala s klukem doma, byla by to pro ni velká ztráta. Právě získala dobré místo v soukromém zdravotnickém zařízení. Naopak u mě v práci to nestálo za nic, hrozilo i propouštění," vysvětluje pan Nováček. Stejně jsem si od rodičů vyslechl, že jsem bábovka," říká. Bydlí na sídlišti. V blízkém lesoparku, kam každé dopoledne vyjíždí s kočárkem, je známou osobou. Taťka," pokřikují na něho důchodci, kteří si tam v zahradní restauraci dávají partičku karet. Pavel Nováček si vedle nich dává pravidelné pivo a procvičuje německá slovíčka. Teď v létě je to dobrý. Horší byla zima, to mi moc nešlo oblíkání. Nějak jsem nedovedl odhadnout, kolik vrstev na sebe Matěj potřebuje. Paní doktorka na středisku mě upozornila, že je tak nabalený, až se nemůže hýbat," líčí Pavel Nováček. Nevylučuje, že se do práce nevrátí ani poté, co Matěj začne chodit do školy. Je jasné, že zaměstnání mojí ženy bude časově náročné už navždycky. Zařizuji se tak, abych mohl pracovat doma. V čase, který jsem strávil dojížděním do práce, doma třeba vyperu nebo uvařím. Myslím, že to půjde," plánuje. Je rozdíl v tom, jak domácnost vede muž a žena? Chlap dělá všechno úplně jinak," shrnuje zkušený otec Karel Pospíšil. Není pro něj nejdůležitější, aby děti byly pořád vypiglované. Když se někde umažou, nedělá z toho tragédii," říká. Možná, že muž dětem více dovolí," uvažuje. Podobnou zkušenost má manželský pár z Ostravy. Nepřejí si však zveřejnit jména. Nechceme se s naším soukromím svěřovat cizím lidem," říkají, ale přesto svůj neobvyklý způsob života naznačí. Muž je spolumajitelem hospody a nočního klubu, ve kterém sám často obsluhuje. Kromě toho si vydělává psaním reklamních textů. Dopoledne je Petr doma. Vstává v jedenáct, protože se z klubu vrací až k ránu. Skoro každý den uvaří, zajde nakoupit, vyřídí, co je třeba. Nedá se sice říct, že by byl doma pořádek, ale naučila jsem se, že flek na koberci není katastrofa," vypráví žena, která je prodavačkou, a proto se z práce dostává domů až večer. Dcerku vypravuji do školy já, Petr s ní pak odpoledne dělá úkoly. Když se okolo sedmé vracím, zase odchází do hospody.Muž patří do práce?Mužů, kteří se rozhodli zůstat doma s dětmi, začalo přibývat po roce 1990. V postsocialistických zemích je to stále spíše výjimkou. Celý systém tam byl totiž postaven na tom, že muž je živitel rodiny. Ženy kromě toho zpravidla vydělávaly méně než muži," vysvětluje manželský poradce Petr Šmolka. Z údajů zveřejněných v publikaci autorek Gender týmu vyplývá, že v roce 1994 dvaačtyřicet procent českých mužů a devětatřicet procent žen nesouhlasilo s tím, že by měli mít muži možnost čerpat rodičovskou dovolenou, případně se v péči o dítě střídat se svou partnerkou. Autorky publikace označují českou společnost v tomto směru za konzervativní. Společnost zaměstnavatelé, kolegové, sousedé, příbuzní, a dokonce i ženy samé jsou daleko méně tolerantní k mužům, kteří dávají přednost rodině před prací, než k mužům, kteří se věnují své práci, mnohdy i na úkor rodiny," uvádějí.Důvody, proč se otcové rozhodují zůstat doma s dítětem místo svých manželek, jsou různé. Ne vždycky je tím hlavním to, že žena má lépe placenou práci. Někteří muži tak mohou chtít demonstrovat, že péči o dítě zvládnou. Motiv ukázat manželce, že jsou schopnější než ona, ale není zrovna šťastný. Někdy se může jednat o muže, kterým říkáme včelí králové. Sice si založili rodinu, ale cítí, že vlastně ani se ženou žít nechtějí. Stává se pak, že při rozvodu žádají, aby jim dítě bylo svěřeno do péče," vysvětluje Petr Šmolka. Samozřejmě vždycky záleží na motivaci, ale jinak proti mužům v domácnosti nelze nic namítat. Právě, naopak," tvrdí.