Když má muž dvě ženy - manželku a milenku

Paní Alena jednou našla náhodou doma účty za nákup žehličky, fénu na vlasy a vysavače. Nic takového v poslední době do domácnosti ona ani společně s manželem nekupovali. Zvědavost byla silnější než pravidlo lepší je nechtít všechno vědět". A tak začala tajně pátrat v psacím stole svého muže. Postupně našla důkazy, že nákupy slušně vybavil domácnost. Jenže ne tu jejich.



Ví on, že ona ví?

Tomu, že si vydržuje už několik let milenku, jsem nevěřila pár měsíců. Zřejmě jí nekupuje šperky ani kožichy, ale zařizuje jí domácnost. Žije vlastně stejně s námi oběma. Trvá to nejméně osm let," líčí šestačtyřicetiletá žena z Prahy. Rozhodla se předstírat, že o té druhé" neví. Říká, že se to vyplácí. Máme dvě děti, dům, manžel dobře vydělává. Takže bych na rozvodu jen a jen tratila," tvrdí. Milenku svého muže dokonce vypátrala. Ví, kde bydlí, několikrát ji od té doby potkala. Ona zjevně také ví, kdo jsem. Vždycky jsme si jedna druhou na ulici prohlížely," říká. Se svým mužem o tomto choulostivém tématu nemluvila. Ví on, že ona ví? To opravdu netuším," tvrdí paní Alena. Takovým způsobem žije asi pět procent lidí. Někteří muži tak prožijí mnoho let. Manželky a milenky se zpravidla sejdou na jejich pohřbu," říká psycholog Miroslav Plzák, který se problémem dvojženství podrobně zabýval. Jenže je označení problém na místě? Vždyť vztah obvykle funguje za souhlasu všech tří zúčastněných. Manželka si nechce komplikovat život rozvodem, milence vyhovuje, že má svého sponzora".



Pánové, pozor na infarkt

Stát se milenkou na mnoho let může jen žena nehysterická, dospělá a vyzrálá. Zpravidla jí vyhovuje nemít starosti s domácností. Nepotřebuje manžela, stačí jí mužská návštěva jedenkrát či dvakrát týdně," popisuje Miroslav Plzák. Muži, kteří si řadu let vydržují jednu a tutéž milenku, existovali ve všech dobách a za všech režimů. Dříve měla takovou známost řada komunistických funkcionářů, dnes zase většinou dobře situovaní muži. Takoví, kteří si to mohou dovolit," říká psycholog. Častěji se dvojženství objevuje ve větších městech. Další obvyklou variantou je, že muž z menšího města má známost v jiném menším městě. Vím o případech, kdy muž dostal infarkt cestou od manželky k milence. Žít dlouhodobě se dvěma partnerkami není žádná legrace," varuje Plzák. Paní Markéta pochází z menšího města nedaleko Prahy. Je jí 38 let a kromě tří roků po maturitě, kdy dělala sekretářku, nikdy nepracovala. Pak se seznámila s o 20 let starším ženatým mužem. Byl právníkem ve velkém podniku. Po roce 1989 zrestituoval několik domů v Praze. Markétě koupil třípokojový byt na Vinohradech, který jí dodnes platí. Kupuje jí oblečení, dává jí peníze na provoz domácnosti.



Prostě to musí vědět...

Jednu dobu jsem si přivydělávala jako manekýna, ale Jaromírovi to vadilo. Tak jsem toho nechala," říká žena, které vůbec nevadí označení milenka na celý život. Po dětech netoužím. Myslím, že jsem na tom lépe, než kdybych jako manželka musela prát ponožky a uklízet. Takhle musím dbát jen na sebe. Starat se, abych stále vypadala co nejlíp," tvrdí. Dvakrát týdně chodí do posilovny, jedenkrát týdně ke kadeřnici a na manikúru. Se svým ženatým přítelem se vidí třikrát až čtyřikrát týdně. Někdy mě vezme na oběd, někdy připravím oběd já a on přijde ke mně. Víkendy tráví s rodinou na chatě. Nevadí mi to. Jedu k rodičům nebo si někde sednu s kamarádkou." Se svým přítelem zpočátku řešila možnost, že se rozvede. Nikdy o tom nechtěl mluvit. Pochopila jsem, že je to zbytečné. Někdy si říkám, že až budu stará, začnu litovat, že jsem zůstala sama. Jenže když vidím své vrstevnice, většinou rozvedené, které nemají z čeho uživit děti... Nebo ženy, které vědí, že jim manžel zahýbá. Pak si říkám, že jsem na tom líp než ony." Dotyčná je přesvědčena, že manželka jejího milence o jejich vztahu ví. Trvá to už tolik let, prostě to musí vědět. Máme společné známé, byli jsme s Jaromírem několikrát na dlouhé zahraniční dovolené. Jenže proč vlastně by se měla chtít rozvádět?"



Dvojženství je podle psychologů něco zcela odlišného než běžná nevěra. Muž má vlastně stabilní dlouholetý partnerský vztah, ale se dvěma ženami najednou. Ženy jsou mnohdy menší romantičky, než si muži myslí. Pro některé je tento způsob života přijatelný. Obvykle je jenom naštve, když ta druhá, milenka nebo manželka, od jejich společného muže dostane dražší dárek," říká Plzák. A dodává, že podobný způsob života není vždy nutné brát jako odsouzeníhodný a nemorální.

Zahubí vaší lásku žárlivost? Žárlivost je veřejně uznávaný důvod k rozchodu. Zkuste odhadnout chování vašeho partnera v následujících situacích. Uvidíte, zda vám také nehrozí loučení.



1. Přišel vám dopis s ručně nadepsanou obálkou. Váš partner ho vyzvedne ze schránky a předá vám ho

a) ihned a zavřený

b) nazítří otevřený s omluvou, že se spletl

c) o pár dní později otevřený bez vysvětlení



2. Zvoní telefon, vy ho zvednete a zjistíte, že šlo o omyl. Váš partner

a) prohodí něco o nespolehlivosti operátorů a dál se věnuje make-upu či četbě MF Dnes

b) začne se vyptávat, koho ten člověk vlastně chtěl

c) vyletí jako čertík zkrabičky a vrhne se na vás s jasným obviněním z nevěry



3. Na večírku se pochvalně vyjádříte o osobě opačného pohlaví. Váš partner

a) roztržitě přikývne

b) nasadí si brýle a zeptá se, zda pracujete spolu

c) odvede si na skleničku vašeho kolegu a podrobí ho křížovému výslechu



4. Podnik vám zaplatí lyžařský víkend v Alpách, ale jen vám. Jdete domů

a) s radostí, protože víte, že i váš partner vám to přeje

b) s předsevzetím, že mu to vynahradíte, protože moc nadšený nebude

c) sklesle, protože víte, co vás čeká za scénu



5. Opozdíte se cestou z práce, protože jste na ulici vrazili do spolužáka ze střední školy. Doma čeká

a) lehce vyčítavý pohled na hodinky s poznámkou, ať příště raději zavoláte

b) dost ublížený partner, který pochybuje i o tom, že máte maturitu

c) klíč zevnitř ve dveřích,



Žijete-li s partnerem áčkovým", který odpovídá prvním variantám odpovědí? Skvělé, hýčkejte ho a nezkoušejte z toho zneužívat. I medvědi se ze zimního spánku jednou probudí. Partner béčkový" tedy ten, v jehož případě jste zakroužkovali nejvíce odpovědí za b), je středoevropský standard. Rozhoduje délka vztahu, jestliže se takto bezdůvodně chová i později než prvních čtrnáct dní bezhlavého zamilování, buďte na pozoru. Céčka" bez milosti opusťte prvním ranním vlakem.