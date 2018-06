Když má láska čtyři nohy

Každý z nás potřebuje v životě trochu něhy, trochu citu, zkrátka nějaký ten projev lásky. A pokud ho nenalezneme ve světě lidí, obracíme se do světa zvířecích miláčků.U nás na sídlišti znal onu na první pohled nápadnou trojici snad každý - staří manželé a obrovský hafan patřící do psího rodu Baskervillů. Pomalu procházeli kolem paneláků a každou neděli se zastavovali v místní cukrárně pro balíček zákusků. Cukroví nebylo určeno ke kávě, nýbrž jako víkendové přilepšení do psí misky. Bezdětní manželé si na stará kolena pořídili psa, tedy přímo maxipsa, který jim nahrazoval vlastní děti, vnoučata, a především dával jejich životu řád, smysl. Nebyli tak na světě sami - měli zde oddaného tvora, o kterého láskyplně pečovali. Natolik, že ho téměř polidštili. A to nejen nedělními kremrolemi a větrníky.Zmíněná péče o čtyřnohého svěřence by veterináře a kynology rozhodně nepotěšila, zvíře by mělo zůstat zvířetem. Kompenzovat si rodičovské pudy na zvířeti lze jen do určité míry. Na druhou stranu mít alespoň čtyřnohého přítele, který na nás zaštěká a zavrtí ocasem, je lepší než zůstat osamocen jako kůl v plotě. A zvláště pro starší generaci jsou zvířata výbornými společníky a průvodci životem. I když ke zvířeti coby životnímu partnerovi se nezřídka upínají i mladší lidé. Kdybych chtěla manžela, nepořizovala bych si kocoura," prohlásila pětatřicetiletá Marta, která se večer co večer vracela ke svému kočičímu příteli. Na jedné straně jí projevoval cit, zároveň si však zachovával svoji až fascinující nezávislost. Navíc po ní nechtěl pravidelné teplé večeře, vyprané ponožky a nějaký ten čas vydržel doma sám, bez pohovoru na téma: Kde a s kým jsi zase byla!" Podmínka pro dokonalé soužití existovala jenom jedna - žádný cizák nesměl do kocourova teritoria, zahrnujícího celý Martin byt. Případná pánská návštěva se rozhodně netrpěla, což bylo jasně a zřetelně dáno najevo naprostou devastací osobního majetku dotyčného vetřelce: botky návštěvy posloužily jako kočičí WC, pánský kufřík nahradil škrabadlo na broušení drápů a už vůbec nemluvě o intimních hrátkách, kdy kocour zaujal místo v ložnici jako první. Soužití s partnery, kteří mají čtyři nohy, křídla, šupiny či peří, a přestože nemluví ani nás nedokážou obejmout klasicky lidským způsobem, dokonale projevují lásku k nám lidem, má své klady i zápory. Zvířata nám mohou poskytnout oporu v těžkých životních chvílích, kdy bychom zůstali úplně sami, opuštění například při úmrtí v rodině, partnerském rozchodu či rozvodu, odchodu dospělých dětí z domova. Pomohou nám naplnit volný čas, donutí nás k pravidelnému pohybu v přírodě, aktivnímu trávení volného času. Ale vše musí mít únosnou míru. Zvíře může být naším přítelem, nikoliv však partnerem v pravém slova smyslu," zastává názor klinická psycholožka a psychoterapeutka PhDr. Václava Marcineková. Existují úskalí, která si lidé mnohdy ani neuvědomí. Zvíře může být využito jako kompenzace rodičovských pudů či neúspěchu v partnerském životě. Stejně tak dobře však může posloužit jako seznamovací prostředek pro osamělého člověka či náhrada sourozence v rodinách, které již další dítě mít nemohou. Všechny tyto případy je však nutno posuzovat individuálně."Když se někdy o učiteli tvrdí, že je pes", proč by to nemohlo platit obráceně - tedy proč by se pes nemohl stát učitelem? I když jako výchovný prostředek lze použít jakékoliv zvíře. Robert Fulghum v knize Od začátku do konce popisuje příběh rodiny, která své čtyřleté holčičce pořídila morče. Tatínek je nejprve vydával za pejska, po kterém jeho malá Lucy velmi toužila, a postupně se tento pseudopejsekmorče stal nejopečovávanějším členem rodiny. Morče jménem Sněhová koule žilo, stárlo, prodělávalo nemoci a nakonec i zemřelo. A všechny tyto důležité životní fáze s ním prožívala celá rodina. Sněhová koule se stala učitelem života. Díky ní se Lucy naučila odpovědnosti, lásce, smutku, pochopila důležité životní cykly včetně smrti. V rodinách s dětmi je péče o zvíře vydatným psychologickým faktorem podporujícím výchovu," potvrzuje Fulghumův příběh psycholožka Marcineková. Důležité je vypěstovat v dětech pocit zodpovědnosti o živého tvora." Vhodně zvolené zvířátko - ať už je to rybička v akváriu, morče, anebo pes - dokáže dotvořit rodinnou atmosféru, pomůže při výchově, při hledání vhodného koníčku či náplně volného času našich ratolestí. Kamarádka dětem pořídila psa, aby raději běhaly venku se zvířetem než s partou na hamburgery". Paní Alena zase vzpomíná na příchod prvního zvířete do rodiny jednalo se o křečka, kterého dětem zakoupila poté, co její malá dcera přišla s pětkou z přírodopisu. Uměla sice dokonale popsat zvířátka podle učebnice, ale když se jí paní učitelka zeptala na hebkost kožíšku koťátka a přítulnost štěňátka, vůbec nevěděla, co si má pod tím představit, protože žádné zvířátko ještě nedržela v ruce.Problémy se zvířetem většinou nastávají tam, kde partnerské vztahy jsou nějakým způsobem narušené. Jeden z partnerů může uzavřít jakousi koalici se zvířetem vůči druhému partnerovi. Pak dochází k typickým žárlivým scénám, hádkám, spiklenectví, případně i vydírání. Zvíře, obdobně jako dítě, bývá nezřídka využito a zneužito při rozvodových řízeních.