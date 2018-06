Když jsem viděl Oldu, lepil se mi jazyk na patro, řekl Kaiserův kolega Novák

Herec Rostislav Novák starší zažil kvůli svému kolegovi Oldřichu Kaiserovi tu nejtrapnější chvíli v životě. Byl s ním na jevišti, když opilý nadával divákům a nebyl schopen hrát. Pro Nováka to bylo o to těžší, že je sám vyléčený alkoholik a kvůli Kaiserovi se mu vrátily abstinenční příznaky. Přiznal to deníku Blesk.