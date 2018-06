Když je modelkám padesát...

Krásné dívky se tehdy musely prosadit bez soutěží Miss i bez pomoci modelingových agentur. Servis pro manekýnky u nás existuje až od roku 1989.

"Z dnešního pohledu mi připadá, že jsme prožívaly jeden velký flám," vzpomíná a rozhodně nelituje Milada Karasová, ředitelka a majitelka agentury Czechoslovak Models. "Dostala jsem se do světa, aspoň třicetkrát jsem byla v Rusku, předváděla jsem v Kuvajtu, Německu, Mongolsku, Iráku...," vzpomíná.

O nějakém týmu vizážistů a stylistů, kteří by s modelkami jezdili po přehlídkách se dívkám ani nesnilo. "Česaly a líčily jsme se samy, vycházely jsme jen ze své vlastní intuice, ale byla to zábava," tvrdí shodně někdejší manekýnky. "Dneska už v modelingu legrace moc není," říká Karasová.

V současné době jsou modelky populárnější než kdysi. Žijí životy celebrit, objevují se na stránkách bulvárních novin a časopisů, které pochopitelně třeba v Česku dřív vůbec nevycházely. Lidé je znají jménem a poznávají na ulici. Kariéra modelek však není podle Karasové tak dlouhá, jako bývají kariéry zpěvaček nebo hereček. "Každá dívka by měla počítat s tím, že modelkou nebude věčně a včas se připravit na jinou profesi."

Právě Milada Karasová je příkladem modelky, která skončila na molech a neměla s dalším uplatněním problém. Zkušenosti zužitkovala při práci v modelingové agentuře. "Smutné je, když některá nepochopí, že už se přežila, že o ní není zájem a je třeba jí to říct. Každoročně před Vánoci probereme všechna děvčata a tak s dvaceti z nich se rozloučíme," líčí Karasová nekompromisní konkurenční prostředí.

Kdysi slavné, dnes...

Bývalá modelka Renée Wevelsiepová (kdysi Slováčková) je nyní provdána a podniká v Německu. Narodila se v rodině francouzského profesora, který byl v padesátých letech odsouzen na doživotí za vlastizradu. Ve dvaceti letech zvítězila v mezinárodní soutěži o nejvěrnější podobu Sophie Lorenové.

Melánie Vančurová vstoupila do světa modelingu ziskáním titulu Miss Dior, udělovaného předním pařížským salónem. Následujících třicet let se věnovala světu módy a toto její velké životní hobby jí vydrželo až do současnosti.

Obě ženy před časem vydaly o svém pestrém životě knihu s názvem "Láska, sex a peníze - ve světě modelingu". V knížce vypráví o lesku a šedi života modelky, ale také o soužití se slavnými muži.

Marta Pospíchalová byla od šedesátých let kmenovou manekýnkou Ústavu bytové a oděvní kultury (ÚBOK). Předváděla celých dvaatřicet let. Dnes rodačka z Moravy studuje vysokou školu. Je vdaná, má dceru Andreu.

Milada Karasová s modelingem začínala v sedmnácti a profesionální manekýnkou byla do pětatřiceti. Nyní je majitelka prestižní agentury Czechoslovak models. Její agenturou prošly například Eva Herzigová, Tereza Maxová, Daniela Peštová, Simona Krainová, Jarka Rytychová, Andrea Němcová a mnoho dalších. Je rozvedená, má dceru.

Marie Kadeřábková začínala v šestnácti jako účesová modelka Gerharda Matuschky a třicet let předváděla módu. Takřka ve čtyřiceti se prosadila v cizině. Založila si vlastní agenturu Mariza.

Petra Šáchová byla manekýnkou třicet let. Vystudovala Teologickou fakultu Univerzity Karlovy a je farářkou Církve československé husitské. Má šestadvacetiletého syna Dominika.

Marii Beckovou na předváděcí molo přivedl sport - je amatérskou přebornicí v tenise. Jedenáct let byla kmenovou manekýnkou ÚBOKu. Je vdaná za Angličana.

Olga Dudová-Barešová začínala předváděním účesů. Ztělesňovala romantický typ, pracovala pro ÚBOK, ale zejména pro Výzkumný ústav výrobního družstevnictví. Matka dvou dětí má v současné době na Malé Straně butik, samozřejmě s módou.

Renata Podrazská-Jirousová od malička chtěla být tanečnicí nebo cestovatelkou - obojí se jí splnilo. Přišla do ÚBOKu na konkurs a vyhrála. Je vdaná, má dvě děti a těší se, že z ní brzy bude babička. Pracuje v recepci kosmetického salonu.

Natálii Kšajtovou-Faitlovou po maturitě nevzali na vysokou školu, tak se vyučila zlatnicí. Proslavila se nejen jako manekýnka, ale také jako šperkařka. Má dva syny a stala se z ní sběratelka vysokoškolských titulů. Občas ještě předvádí.

Olga Melíšková byla původní profesí kosmetička v Ústavu lékařské kosmetiky. Manekýnkou se stala v pětadvaceti a vedle předvádění se odjakživa věnovala žurnalistice. Celý život zastávala plastickou chirurgii.

Dana Pitchon-Vašátková začínala jako sportovní gymnastka. Předváděla dvacet let a byla osudovou modelkou fotografa Tarase Kuščynského. Manželství ji odvedlo do USA.