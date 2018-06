Když je jasno, vidím až do Prahy

Chtěl se stát strážcem majáku. V Čechách... Tak teď dohlíží alespoň na rozhlednu. Jmenuje se Štěpánka a Jan Staněk si ji letos pronajal od obecního úřadu v K ořenově. S dvaceti čtyřmi metry je nejvyšší rozhlednou v Jizerských horách. »Štěpánka kraluje mezi rozhlednami v Jizerských horách a patří k nejkrásnějším v Čechách,« říká o ní. »Na podzim, když je jasno, se z ní dá dalekohledem vidět i Praha. Stojí na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor,nabízí pohledy na Kotel, Sněžku, na přehrady Souš i Josefodol, na Ještěd i do Českého ráje na Kozákov a Trosky a do Máchova kraje na Bezděz.«* Správce rozhledny je profese nebo koníček?Koníček, živí nás chalupa přestavěná na penzion. U Štěpánky jsme od dubna do konce října, začínáme v deset ráno a končíme v šest večer, ale jsme tady hlavně podle počasí. Když prší a je mlha a lidi by stejně nic neviděli, zavřeme. Někdy zase příjdeme dřív nebo přetahujeme. Bydlíme jen asi kilometr daleko.* A musí mít rozhledna správce?Ještě donedávna u Štěpánky rozhlednář chyběl. Klíče si lidé vyzvedávali dole v hospodě, leckterým to vyhovovalo, za lístky zaplatili dva, deset jich počkalo v lese, šli zadarmo a ušetřili na pivo. T eď stojí vstupenka pro dospělého deset korun, pro děti polovic. Kořenovská radnice jako majitel alespoň dostane nějaké peníze na údržbu, teď v létě chodí o víkendech i sto padesát, dvě stě lidí a přibývá jich. Rozhledny jsou stále oblíbenější. Ale občas se lidem platit nechce, půjčují si navzájem lístky nebo rodiče dělají z namalovaných sedmnáctiletých slečen děti ze sedmé třídy.* Štěpánka, zdá se,potřebuje peníze, poznamenal ji zub času i vandalové.Bohužel. V oknech rozbili řadu šestiúhelníkových luxferových skel. Na kovovou mapu s okolními vrcholy, položenou dokola na zábradlí ochozu, zase vyryli třeba jméno města Most. Kdyby alespoň ve směru, kde se nachází, ale oni ho umístili někam do Polska.* Těší vás ta práce?No, maják to není, ale samozřejmě těší. I když jsou výjimky. Někdy turisti vyšplhají na 958 metrů vysokou horu Hvězda, na níž se Štěpánka tyčí, imimo otevírací dobu. A rozčilují se,že je zamčeno. Před pár dny počmárali budku, kde s manželkou prodáváme lístky, mapy, knížky, suvenýry a občerstvení. Napsali tam: P áni podnikatelé, otvíráte si, kdy chcete. A do dřeva ještě vyřezali: V olové. Jiný turista nechal zase vzkaz, že mně jde jenom o peníze. To zamrzí.* Jak stará je vaše věž?Kníže Kamil Rohan ji začal stavět už v roce 1847 a pojmenoval ji po arcivévodovi Štěpánovi - přitom spousta lidí si myslí, že dostala jméno po ženě. Rohan však práce zastavil, když Štěpánka vyrostla do výšky šest metrů. Podle pověsti mu prý totiž jedna cikánka věštila, že brzy po dokončení rozhledny zemře. Chátrající Štěpánky se až koncem osmdesátých let ujal Horský spolek pro Jizerské hory a otevřel ji 14. srpna 1892. Kníže Rohan zemřel 13. září 1892...* Je tady hezká příroda a klid. A vy prý tu chcete dělat jakési koncerty?Vzadu za rozhlednou býval symbolický hřbitov německých vojáků padlých za první světové války. Mnoho z něj nezbylo, třeba kříž leží rozlomený pod skalami. Ale místo je to nádherné a já bych tam rád dostal na koncerty nějaké písničkáře. Snad nebude Krkonošský národní park, na jehož území Štěpánka stojí, proti. A taky bych si moc přál, aby kořenovský obecní úřad nechal Štěpánku nasvítit. V noci by zářila do celého kraje jako pravá královna. Koneckonců v reprezentativní knížce o rozhlednách v České republice se vyjímá na titulní straně.