Když frajer, tak Newman

Paličatý, fanfarónský, až sebevražedně houževnatý ve svém nekonečném souboji s ubíjejícím vězeňským drilem. Vždy jako by vyzařoval vnitřní převahu; i zlomený a na kolenou. Takový je trestanec Luke Jackson ve snímku Frajer Luke, který v roce 1967 natočil režisér Stuart Rosenberg podle románu Donna Pearce. Či spíše z něj takového hrdinu-legendu učinil Paul Newman. A sám se jeví dnes, ve svých šestasedmdesáti, legendou Hollywoodu.Newmanovy filmové postavy vynesly herci - včetně role Lukea - šest nominací na Oscara. Jednoho také dostal, v roce 1986 za ztvárnění profesionálního mistra biliáru, jenž zaučuje mladého Toma Cruise do tajů hry v Barvě peněz, a čestného Oscara získal za celoživotní dílo před šesti lety. Přitom mnoho nechybělo a Paul Newman mohl prožít docela jiný, nenápadný život za pultem. Narodil se v židovské rodině v Clevelandu; jeho otec obchodoval se sportovními potřebami a syn také odmala sportoval. Chtěl být válečným pilotem, ale kvůli barvosleposti skončil u telegrafu. Při studiích ekonomie hrával studentské divadlo; pak se sice vrátil domů a převzal otcův podnik, jenže ho přivedl na buben. Tím bylo rozhodnuto. Paul Newman přesídlil do New Yorku, začal hrát v televizních seriálech, poté na broadwayských jevištích a současně chodil na herecké školení do Actor's Studia. Pokud jde o film, na rozdíl od většiny hollywoodských hvězd nemusel Newman začínat ve vedlejších rolích. Stal se hvězdou okamžitě, jakmile se objevil v roce 1954 ve Stříbrném kalichu, a zůstal na výsluní prakticky až do pozdního věku. Přitom jeho start nebyl zrovna moc slibný: Stříbrný kalich jako celek propadl, kritika Newmana sice srovnávala s Marlonem Brandem, jenže v Brandův prospěch. Ale vzápětí se zabil James Dean, Newman ho nahradil v projektu Někdo tam nahoře mě má rád, ten se stal hitem a herec s ním. Ze svých raných úspěchů prý Newman sám miluje ještě více Dlouhé horké léto podle Faulknerových povídek, protože mu vyneslo cenu v Cannes roku 1958, a zároveň druhou manželku, partnerku z tohoto filmu Joanne Woodwardovou. Diváci si Newmana často spojovali s Robertem Redfordem, jeho spoluhráčem ze snímků Podraz či Butch Cassidy a Sundance Kid. Nicméně právě Redforda pak Newman trumfl v souboji o hlavní roli filmu Rozsudek. Justiční drama se silnou postavou advokáta-opilce, který se zmátoří a postaví na stranu práva proti mocným, mělo hereckého Oscara přímo "napsaného na čele" a nominaci na zlatou sošku Newman také opravdu dostal. Před ním se ovšem o tuhle roli zajímali kolegové Dustin Hoffman, Roy Scheider, Frank Sinatra, Gary Grant a "zlatý hoch" Redford, přezdívaný tak kvůli vysokým tržbám, jež jeho obsazení tehdy spolehlivě přinášelo. Jenže pod- le pamětníků se prý při natáčení Rozsudku vzpíral scénám, kde měl být neoholený, odpudivý, zpustlý pitím i kocovinou, takže superhvězdu Redforda nakonec producenti vyhodili, roli převzal Newman a roku 1982 byl navržen na Oscara. V hvězdné lize vydržel Paul Newman desítky let, přinejmenším do roku 1989, kdy propadly rychle za sebou dva jeho filmy, Tlusťoch a Chlapeček a Blaze. "Změny se zrychlují a my jsme tím postiženi čím dál tím víc. Lidé se chtějí bavit. Nechtějí být bombardováni city či otázkami. Doufám, že se to zlepší, ale nevím, jestli tomu tak bude nebo ne," řekl tenkrát na adresu osmdesátých let, kdy filmovou vlnu velkých myšlenek střídala vlna velké podívané. Newman prohrával, když přenášel své osobní zaujetí bojovníka za liberální hnutí do filmu. Konkrétně Tlusťoch a Chlapeček (tak se říkalo bombám svrženým na Nagasaki a Hirošimu), nákladný příběh zrodu výbušné atomové síly, kde Newman hrál generála střežícího tento tajný projekt, téměř vyšuměl. Jednak krátce předtím běžel stejný televizní seriál, jednak s hroutící se železnou oponou už téma atomové hrozby do kin netáhlo. A film Blaze zas publikum nenalákal ani slibem, že tu vůbec poprvé ve své kariéře bude Newmanův hrdina "šílet láskou". Diváci asi chtějí "starého" Newmana, charismatického rošťáka z rodu Frajerů Lukeů. V devadesátých letech se Newman objevil třeba ve snímku bratří Coenových Záskok, ale stíhal toho daleko víc. Režíruje: začal krátkým snímkem O škodlivosti tabáku, pak točil vesměs podle románových či dramatických předloh, třeba díla Harry a syn či Skleněný zvěřinec. Založil produkční společnost. Zasazuje se o zastavení a kontrolu světového zbrojení. Od padesáti let jezdí automobilové závody, například Le Mans. Podniká v potravinách: z jeho firmy vychází zálivka na saláty či omáčka na špagety. A své peníze rozdává - na charitu, ekologii, umění, medicínu. Coby herec dosáhl vrcholu, jako otec si sáhl až na dno. Protidrogovou nadaci založil Newman poté, co jeho syn zemřel na předávkování.