Když dva dělají totéž, mělo by to být totéž

"Společná práce nám přináší spíš výhody," říkají manželé a překladatelé Luba a Rudolf Pellarovi. "Když jeden neví jak dál, druhý přijde s nápadem, jak to či ono přeložit." Občas se při práci i pohádají, odborné neshody však nikdy nepřenášejí do rodinného života, který spokojeně sdílejí již přes 50 let.