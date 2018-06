Když chce klient vyměnit stříkačku, je to dobré

Je to psycholožka, řekla by ti co a jak. Mohl bys na léčení. Nezkusíš to?« Mladík zakroutil hlavou: »Teď určitě ne,naši si myslí, že už jsem přestal. Takže na co potom léčení? Jo a přinesl jsem pár stříkaček, dala bys mi nové?« Ptát se, nač narkoman potřebuje nové stříkačky,když právě přestal, je zbytečné. Regina Babická je na to zvyklá. »Je na heroinu a z toho se člověk dostává moc špatně. Možná teď pár dnů skutečně abstinuje, ale nejspíš do toho brzy zase spadne.« Tahle mladá dáma má za sebou roční zkušenost ošetřovatelky v bohnické léčebně, kde se starala především o schizofreniky, pak strávila dva roky u telefonu dětské linky bezpečí, kromě toho vystudovala Institut základů vzdělanosti na Karlově univerzitě. Teď zvládla první rok na filozofické fakultě,kde studuje obor sociální práce, přivydělává si jako občasná sekretářka v jedné advokátní kanceláři a od loňského listopadu tráví dva večery v týdnu ve stavební buňce kousek od stanice metra Opatov na pražském Jižním Městě. Narkomani z blízka i daleka si sem chodí vyměňovat stříkačky a jehly.»Já a drogy? Nějaká vlastní zkušenost tu je, ale jen minimální,« říká třiadvacetiletá Regina Babická. Zájem o tuhle práci (za dva tisíce měsíčně) prý vyvolalo její okolí. »Měla jsem hodně kamarádů, kteří brali tvrdé drogy a někteří skončili až úplně dole. Když jsem je pak občas potkávala, viděla jsem, jaké mají problémy.«* To, co teď děláte, je charita, náplast na vlastní hříchy nebo je to prostě něco, co vás baví?Charita ani náplast. Baví mě to. Až dodělám školu, chtěla bych si ještě udělat terapeutický kurs a pracovat se závislými lidmi. Ale už ne tak, že jim budu dávat nové stříkačky. Teď to jinak nejde, zatím nemám potřebnou kvalifikaci.* Vaše pracoviště, pomalovaná bouda bez oken, bez vody a elektřiny, trochu připomíná doupě. To je záměr?Klienti by k nám měli chodit bez obav a s důvěrou. Takže je snad lepší, když to nepřipomíná úřad nebo ordinaci. Vyměňujeme použité stříkačky za čisté, k tomu poskytujeme dezinfekci, vitamíny, mastičky na žíly, některé léky, které nejsou na předpis, třeba paralen. Člověk tam může přijít a ví, že ho nikdo nebude k ničemu přemlouvat - jdi se léčit, musíš. Nikoho nenutíme, aby si u nás sednul, dal si kafe povídal. Kdo chce jenom vyměnit stříkačky, tak mu je dáme a on zase jde. Když si chce popovídat, povídáme. A přitom můžeme poradit, kde a jak se začít léčit. Záleží jen na klientovi, jak se rozhodne.* Důvěřují vám?Myslím, že ano. Říkají nám věci, které se normálně neříkají. Když někdo přijde poprvé, přizná se, že se bál, že po něm budeme chtít jméno a adresu. Chceme znát křestní jméno nebo přezdívku, rok narození a jaké drogy bere a jak dlouho. Nic víc.* A chtějí si povídat?Jak kdo. Taky záleží na tom, jestli jde o stálé klienty, kteří nás už znají, nebo o ty, co chodí zřídka. Za večer přijde v průměru tak pět až sedm lidí. Někdy čtyři, jindy deset. Zdrží se pět minut nebo posedí i přes hodinu. Občas se jich sejde pět šest. Povídá se hlavně o problémech doma, s rodiči, s prací, se školou. Neberou nás jako instituci. Když odcházejí, prohodí - tak díky a ahoj.* Jaký je váš typický klient?Jsou to lidi od sedmnácti tak do šestadvaceti. Většině je něco přes dvacet. Obvykle jsou kolem dvou let na heroinu, zpravidla začínali s pervitinem. Většinou mají ukončené středoškolské vzdělání. Jen málokdo z nich pracuje, mnozí práci měli, ale vyhodili je z ní, živí se příležitostně. Často ještě žijí u rodičů, takže mají nějaké zázemí. Rodičům slibují, že přestanou, ale sami to nezvládnou. Rodiče si myslí, že dítě už nic nebere, po pár týdnech zjistí opak. A pak ho vyhodí, nebo mu dají podmínku - buď na léčení, nebo z domu!* Je to správné vyhodit dítě, které bere drogy, byť je mu už osmnáct pryč?Setkala jsem se s názorem, že je to správný postup. Že by člověk měl spadnout opravdu až na dno, byl bez zázemí, neměl se kde najíst, kde vyspat. To by ho pak mohlo donutit něco se sebou udělat. Já myslím, že je to individuální, že záleží na důvodu, proč drogy bere, v jaké se pohybuje společnosti, jaké má kamarády. Dnes není problém najít někoho s bytem a brát dál.* Doma ale narkoman začne krást...To je pravda. Oni nemají zábrany a berou doma peníze a všechno, co se dá prodat. Jenže i když nejsem rodič, nedokážu si moc představit, že bych mohla své dítě vyhodit na ulici. Když ho mám doma, mohu ho aspoň trochu kontrolovat. A alespoň vidím, že je živé.* Jak moc chtějí vaši klienti přestat?Přestat chce asi každý, alespoň o tom každý mluví. Ale s heroinem je to hodně těžké. A jak moc chce přestat doopravdy, to se dá jen tušit. Jsou lidi, kterým tento způsob života vyhovuje.* Mluví o tom, že mohou skončit moc špatně, i umřít?Často si uvědomují, že jsou závislí a měli by s tím přestat, ale souvislosti jim unikají. To by si jinak navzájem nepůjčovali stříkačky. Nedochází jim, že se mohou nakazit a zničit si zdraví, případně i ten život.* Víte něco o trestné činnosti vašich klientů?O tom se u nás nemluví. Samozřejmě všichni vědí, že když někdo bere drogy denně za tisíc korun, nemůže si na to vydělat legálně. Jenže já o nich v podstatě nic nevím.* Míváte z nich strach?To vůbec. V tomto ohledu s nimi zatím žádnou negativní zkušenost nemám. Než jsem na tohle místo nastoupila, párkrát sem přišli skinheadi, kteří jsou naprosto proti drogám, a začali tu prezentovat své názory. Toho bych se bála mnohem víc.* Znáte dealery, od nichž si vaši klienti kupují drogy?Neznám. Vím, že si to kupují někde tady na Jižním Městě, ale netuším od koho.* Chodí k vám policie?Byli u nás někdy před pěti měsíci a přinesli nám sklenici použitých stříkaček, které našli někde v domě. Jinak nechodí.* Jak berou narkomani pomoc? Jako samozřejmost?Často ano. Teď se ovšem stalo, že došly peníze a nebylo ani na nové stříkačky . Takže jsme je kupovali z vlastního, až později nám to proplatili. Klientům jsme to říkali a myslím, že díky tomu už to někteří jako samozřejmost neberou.* Máte s nimi soucit?Určitě. Myslím, že vím, jak je těžké se z toho dostat. Neříkám, že se do toho nedostali svojí vinou, ale když do toho spadli někdy v sedmnácti, kdy z toho ještě neměli rozum Člověk jim musí dát najevo, že s nimi nějakým způsobem cítí, že jim rozumí. I když mě občas někdo z nich naštve. S někým se domluvím a dám mu kontakt na naši psycholožku kvůli ambulantní léčbě. A on pak přijde, že neměl čas. Přitom vím, že ho má spoustu.* V sedmnácti že člověk netuší, že drogy mohou být zkáza?Ale jistěže tuší. Jenže vliv okolí, síla kamarádů a chuť zkusit něco zakázaného bývá silná.* Máme se na ně dívat jako na lidi, které potkalo velké neštěstí, nebo spíše jako na spodinu společnosti?Určitě ne jako na lidi pronásledované osudem. Ani ne tak, že je baví brát drogy. Jsou to nemocní lidé.* Co by měl dělat rodič, když zjistí, že jeho dítě koketuje s drogami?Šestnáctiletý kluk ví o drogách mnohem víc než rodiče. Když rodič zjistí, že dítě vykouřilo cigaretu marihuany a začne mu říkat, že na tom začne být závislý, dítě se mu vysměje do obličeje. Takže nejdřív by měl rodič vědět, co dítě zkusilo, protože mezi drogami jsou velké rozdíly. Pak by měl sám někam zajít a zjistit si o tom potřebné informace. A pak, trochu poučen, by o tom měl s dítětem mluvit. Měl by se pokusit zjistit, proč to udělalo. A jestli to bylo opakovaně. Důležité je snažit se poznat motivy a co mu to dalo, co se mu na tom líbilo, proč má chuť to opakovat.* S vámi taky takhle někdo mluvil?Ne. Se mnou o tom nebylo třeba rozmlouvat. Nikdy jsem nezkoušela drogy, na kterých se dá vytvořit závislost.* Co mají rodiče dělat s dítětem, když už je závislé?Je-li mu pod osmnáct, mohou ho vzít za límec a jít s ním k odborníkovi. To je asi jediná možnost, protože sami rodiče s tím nic nezvládnou.* Lze o někom říct, že nikdy nebude brát drogy?Asi ne. Hodně záleží na společnosti, ve které se člověk pohybuje, ale dostat se k tomu může prakticky každý. Velkou roli hraje věk, nejrizikovější je těch sedmnáct, osmnáct let. Když se člověk přehoupne přes nějakých dvaadvacet, je to riziko mnohem menší.* Jak na vaši práci reaguje okolí?Spíše negativně. Občas k nám někdo nakoukne a začne vyčítat, že pomáháme feťákům. Teď uvažujeme, kde vylepit informační letáky pro naše klienty, aby nám je ostatní lidé nestrhali.* Co byste řekla matce dítěte, které se na pískovišti píchne o odhozenou jehlu?Že se snažím dělat všechno proto, aby se to nestávalo. Že klientům vysvětluji, aby jehly neodhazovali, ale vraceli je nám. Hrozně mi vadí, že to dělají, že nemají aspoň trochu zodpovědnosti. Řekla bych jí, že se na jedné straně snažíme narkomanům pomáhat, ale tím současně chráníme společnost.* Co tomu říkají u vás doma?Báli se a pořád se bojí, abych se nenakazila, abych se nepíchla o jehlu.* Nepůsobí ta práce depresivně?Ve chvílích, kdy člověk vidí, že to jde s klientem od deseti k pěti a nedá se s tím nic dělat, protože on sám nechce, to depresivní bývá. Neříkám, že jsem tam jen proto, abych jim vyměnila stříkačky a tím končím. Ale v podstatě o nic jiného nejde. Cílem je, aby si je nepůjčovali. Jenže oni si je půjčují. Když vidím, že se zase někdo nakazil hepatitidou typu C, je mi z toho smutno. To na mě určitě nějak působí. Ale snažím se neřešit jejich problémy v mém volném čase. Deprese z toho nemám, spím dobře.* A radost?Jsem tam půl roku a už dost lidí odešlo na léčení. Samozřejmě ne vždycky tam vydrželi. Člověk vidí, že jsou úplně na dně, ale na druhou stranu ví, že mají možnost se z toho dostat. Vždycky mě potěší, když se někdo odhodlá jít na léčení. Otázka je, jestli se k nám po čase nevrátí.* A vracejí se?Bohužel.Stavební buňka na pražském Jižním Městě se oficiálně jmenuje Stanice prvního kontaktu a provozuje ji občanské sdružení ESET-HELP.Jde o zařízení určené lidem s těžším stupněm závislosti na drogách, kteří si zde v rámci tzv.redukce rizik mohou vyměňovat použité jehly a stříkačky. (Stejnou možnost tu mají i diabetici.) K dispozici jsou jim také dezinfekční prostředky, základní léky, vitamíny, prezervativy.Kdo chce, dostane kávu, čaj či polévku. Narkomanům zde mohou zprostředkovat kontakty na léčebná zařízení. Otevřeno je třikrát v týdnu od 17 do 20 hodin. Projekty sdružení ESET-HELP finančně pravidelně podporuje ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví, pražský a Místní úřad Městské části Praha 11. Finančně přispívá také nizozemské ministerstvo zahraničí a fond SWIF z programu Phare Evropské unie.