Když budu rodit na finále Hlasu, má to tak být, říká těhotná Špidlová

"Ano, čekáme s manželem Lubošem druhé miminko a termín porodu se kryje s finále Hlasu," potvrdila iDNES.cz zpěvačka, která se do show přihlásila z profesionální zvědavosti, aby věděla, jak tento typ soutěže probíhá.

Elin Špidlová

"Samotný porod se bohudík nedá naplánovat přesně. A já se učím žít v souznění s vědomím, že vše je tak, jak má být. Proto se, stejně jako s pohlavím miminka, necháme překvapit, co nám osud přinese, a budeme se snažit být na to co nejlépe připraveni," dodala nastávající maminka, která těhotenství přizpůsobila i svůj pracovní režim, přesto ale moc nepoleví.

"Na začátek dubna chystám se svou agenturou Nile Agency konkurz na obsazení mužských partů ve velmi zajímavém vokálním projektu, který bude mít premiéru na začátku roku 2013. V srpnu chystáme koncert s názvem 'Nesmrtelné muzikálové a filmové melodie'. Bude jedinečný tím, že jej odehrajeme v noci v mystické atmosféře nedostavěné chrámové lodi kláštera v Panenském Týnci," vyjmenovala zpěvačka své plány.

Do práce se opět vrhne pár měsíců po červnovém porodu.

"V listopadu a prosinci 2012 se znovu těším na roli Veroniky ve velmi milém muzikálu Janka Ledeckého Vánoční zázrak."

Elin Špidlová se objevila v několika zahraničních i domácích filmech a seriálech, hrála po boku Faye Dunaway či Anthonyho Hopkinse. Zpívá v Divadle Kalich v muzikálech Tajemství nebo Galileo. Prošla si různými hudebními žánry, od punku, folku, jazzu až po klasiku.