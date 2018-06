Kdybych nebyl hercem, byl bych malířem, tvrdí Miroslav Horníček

Prozaik, dramatik, herec, fotograf, textař, výtvarník a režisér. Všemi těmito tituly se dá charakterizovat celoživotní úsilí Miroslava Horníčka. Od 40. let působí v divadelnictví, počátkem 60. let se pouští i do literatury, filmu, rozhlasu a televize. Jeho tvůrčí činnost charakterizuje zájem o základní mezilidské vztahy, neotřelé vidění všedních věcí a jevů, o humor a neosobitý, kultivovaný výraz.Všechny tyto profese tvoří podstatu Horníčkovy tvůrčí o

“Kdybych nebyl hercem, chtěl bych být malířem, ale není mi dáno. Jakmile jsem to ve zralém věku pochopil, začal jsem s kolážemi,” řekl Horníček na vernisáži.

“Byla by chyba považovat mé koláže za pokusy výtvarné - či lépe za výtvarné práce. Jsou to hry… . Jde o to všimnout si, co se děje s barvami, když do nich lijeme ředidlo nebo alpu na nohy. Koláž je snová kombinace dvou nebo více prvků, které by se jinak nesešly,” charakterizoval Horníček své úsilí.