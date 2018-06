Kdyby neuměl zpívat, neučila bych ho

Samura se s ním seznámila přes manažera Dary Rollins. Bylo to v době před prvním finálovým večerem, kdy se chystal zpívat U Remind Me od Ushera. Díky společné lásce k rhytm'n'blues se dali dohromady.

"Neměli jsme moc zkoušek, ale hodně mi to dalo. Ona hudbu cítí tak, jak chci. Nešlo ani o klasické hodiny zpěvu, spíš o feelingy (vciťování se, pozn. autorky)," popisuje Jankovič.

Mladík nikdy nebyl favoritem poroty. Ta vždy poukazovala na to, že je spíš showman a tanečník než zpěvák. Newyorská zpěvačka má jiný názor.

"Nevzala bych tu práci, kdybych si nemyslela, že umí zpívat. Je těžké, když si musel vybrat z určitých písniček, které jim v soutěži nabídnou. Každá písnička není pro každého. Ty, z kterých musel vybírat, neodhalují jeho hlas. Neměl příležitost ho plně ukázat. To je stejné, jako kdyby žena s opravdu pěkným tělem musela nosit oblečení jako muslimka," vysvětluje Samura, podle které by Filip Jankovič dokázal prorazit i bez soutěže Česko hledá SuperStar.

"Má vůli a energii a myslím, že i žaludek na showbyznys, do kterého by určitě přinesl něco nového. Je to můj kluk, právě proto, že nejen zpívá, ale i tančí. To by měl zvládnout každý, kdo chce zaujmout publikum. Nikdo vám nezaplatí jen za to, že stojíte na pódiu jak tvrdé y," podotýká.

Jinak se Samuře v soutěži líbí i Klára Zaňková, Ali Amiri nebo Michael Foret. "Ten je zajímavý svým nakřáplým hlasem. To je teď v Americe hodně populární, kdyby tam odjel, udělal by kariéru," míní.

I na porotu SuperStar se Samura dívá z jiného úhlu. "Myslím, že se soustředí jen na český trh. Dokonce i v Americe se sledovalo, co by mohli chtít v zahraničí. Ale na druhou stranu to chápu, protože ne mnoha českým interpretům se daří prorazit venku," přemýšlí zpěvačka.

Jaké šance obstát za hranicemi má podle ní právě Filip Jankovič? "Potřebuje trénovat správnou výslovnost, mít výbornou angličtinu, ale s dobrým týmem textařů a producentů by mohl dojít daleko," míní Samura. Soutěž Česko hledá SuperStar začala sledovat víc právě od chvíle, kdy začala pracovat s mladým slovenským zpěvákem.

"První kolo Amerického idolu bylo hodně perfekcionistické. Nejen, že musel mít člověk originální hlas, tancovat a dělat show, která bude bavit lidi, ale musel také vypadat jako supermodel. V druhém kole už nezáleželo na tom, jak kdo vypadá, protože to bylo hodně kritizováno. Porota byla hodně drsná, i když to, co soutěžící slyší od porotců kdekoli, není nic proti tomu, co je čeká v běžném životě," vypráví Samura.

"Tady všichni vypadají skvěle, ale myslím, že to mají těžší, protože musí zpívat ve dvou jazycích."

Aby se Samura sama stala zpěvačkou, musela projít trnitější cestou, a tak byl její názor na pěveckou soutěž Pop Idol zpočátku kritický. "Říkala jsem si, že je to hrozně jednoduché. Vy zpíváte po klubech do pěti do rána včetně víkendů a mluvíte o štěstí, když se pomalu stáváte známou. Z nich jsou hvězdy hned, ale v něčem je to ještě tvrdší, protože všechno je hrozně narychlo. Musí zpívat to, pak zase ono, musí se naučit, jak držet mikrofon, jak se k tomu postavit. Všechno je strašně rychlé. Nejsi dobrý, nezvolí tě," shrnuje Samura.

Filip Jankovič není jediný ze SuperStar, s kterým se newyorská zpěvačka setkala. Ještě předtím, než se Aneta Langerová objevila v prvním ročníku soutěže, seznámily se přes společnou známou v klubu, kde Aneta zpívala. "Měla úžasný hlas. Nabídla jsem jí, že bych jí napsala nějaké texty v angličtině, a ona byla nadšená. Zajímalo by mě, jestli by mě teď nechala psát jí texty. Už je to otázka producentů," směje se Samura.