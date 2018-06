Kdyby mě manžel podvedl, odpustila bych mu, řekla Katherine Heiglová

Hvězda seriálu Chirurgové Katherine Heiglová je už čtyři roky provdaná za hudebníka Joshe Kelleyho. Pár si spolu adoptoval holčičku (více zde).

"Jakkoliv moc bych ho chtěla zabít, kdyby mě podváděl, protože by mě to zničilo, začala jsem přemýšlet, že když by se stala chyba a byla by to jednorázovka, asi bych mu odpustila," řekla herečka pro britské vydání magazínu Cosmopolitan.

Katherine Heiglová s manželem a adoptovanou dcerou Katherine Heiglová

Oba manželé se prý shodli na tom, že podvádění by narušilo důvěru. Přesto však herečka připustila, že občas přehodnocuje svůj postoj k nevěře.

"Podívejte se na život, co jsme spolu vybudovali. Máme společnou minulost, máme dítě," prohlásila Heiglová.

Spousta jejích známých sice nevěru odpustila, ale prý nikdy nezapomněla. "Bylo by opravdu těžké tomu člověku znovu úplně věřit," dodala seriálová lékařka Izzy Stevensová.