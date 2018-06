Kdy přijde poslední den?

KuriozityNastane s kulatým letopočtem konec světa? Přesných termínů, kdy nastane na Zemi poslední den, tu už bylo nepočítaně. Například tubingenský profesor matematiky Stöffler předpověděl dle "přísné vědecké metody" - astrometeorologie potopu světa na konec února 1524. Zakladatel jehovistů Russell pro konec světa určil rok 1874, pak 1914. Nevyšlo nic, ale jehovisti se nevzdali. Následujícím datem byl rok 1925, pak rok 1975... na další termín členové této sekty stále čekají. Vražedná sekta Óm šinrikjó si myslela, že jejich datum konce světa je to pravé - rok 1997. Další z koncezvěstů - Peter Meyer a Terence McKenna společně vypracovali matematický algoritmus Timew ave Zero. Oba muži svým algoritmem převedli čínské hexagramy do matematických souvislostí. Vypracovali diagram, na jehož křivce má jediný bod nulovou hodnotu a odpovídá 21.12. 2012. Toto datum je koncem času, čili i termínem konce světa. Své koncezvěsty měla i doba před tisíci lety. Například mnich Druthmar z Corbie určil konec světa a zkázu Země na 25. březen roku 1000. Poustevník Bernard z Durynska začal s hlásáním konce světa už od roku 960, i když poslední den měl nastat až v roce 992. Zachovala se i kronika z roku 1000, napsaná mnichem Raulem Glaberem. Ta začíná slovy: "Brzy bude satan puštěn z pout, podle proroctví sv. Jana, až se naplní tisíc let. A o těch letech budeme mluviti." Mnoho listin psaných v těch časech začínalo slovy: Termino mundi appropinquante - Před blížícím se koncem světa. Z tohoto období se také dochovalo mnoho darovacích listin, ve kterých lidé odkazovali své majetky klášterům. Duchovní asi věděli své, ale nechali si to pro sebe. Jitka Splítková