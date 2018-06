Kdo ze SuperStar má nejlepší vkus?

* Soutěžící jsou letos starší než loni. Je to znát i v tom, jak se chtějí oblékat?

Loni jsem jim říkala děti, teď už nemůžu. Že jsou starší, je určitě znát. Mají vlastní názor, víc si ho prosazují, a to někdy i dost důrazně. Každý týden nám řeknou svou představu, my řekneme svoji a pak uděláme kompromis. Rozhodně je nenutíme do ničeho, v čem by se necítili dobře.

* Kdy je například musíte přesvědčovat?

Často chtějí nosit absolutní civil, to, na co jsou zvyklí v běžném životě. Neuvědomují si, že SuperStar je večerní pořad a že do televize se ne všechno hodí.

* Co se nehodí?

Spousta věcí, například proužky, puntíky, tyl, lesklé materiály. Určité vzory a struktury látek způsobují, že se divákovi rozpadá obraz. Bílá barva zase přidává kila, nejlepší je černá.

* Kdo ze soutěžících má nejlepší vkus?

Velmi dobře se vytvářejí modely pro Gabrielu Al Dhábbu. Má svůj styl a vždycky se s ní člověk rychle shodne. Fajn spolupráce byla s Filipem Jankovičem. To je člověk, který má rád módu a chodil s dobrými nápady. I Michael Foret se rád líbí a záleží mu na tom, jak vypadá. Michal Hudček, Petr Bende a Vlasta Horváth jsou zase pohodáři a nechtějí být moc extravagantní.

* Každý večer má svoje téma. Už byla sedmdesátá léta, country, písně o lásce. Co to pro vás znamená?

Téma se dozvídáme na konci finálového večera. V pondělí dostaneme od dramaturga písničky, které si soutěžící vybrali. Společně s kolegyní Zuzanou Strakovou si je poslechneme a dáváme dohromady první představy, jak by měly modely vypadat. Čerpáme z knih, z obalů CD, internetu, sledujeme MTV a další hudební kanály. Teď nás čeká big band, což znamená večerní róby a smokingy. Je možné, že je někteří soutěžící budou mít na sobě poprvé v životě.

* Oblečení vybíráte hned od pondělí?

To ne, nejprve se věnujeme přípravě modelů pro moderátorku Laďku Něrgešovou, která má na každý týden nové šaty od návrhářky Alice Abrhamové. Soutěžící máme k dispozici od čtvrtka. Nejdříve připravujeme holky, což je náročnější, pak kluky.

* Jak dlouho výběr modelů trvá?

Někdy půl hodiny, někdy až do pátku. V sobotu slaďujeme doplňky a boty. Jednou jsme hledali pánské kožené vypasované sako pro Michaela Foreta, nesehnali jsme ho, a ztratili tak skoro celý den.

* Ještě si nosí soutěžící svoje oblečení?

Teď na finále už ne, některé věci necháváme dokonce speciálně šít. Ale vzpomínám si, že Ali Amiri, Filip Jankovič a Klára Zaňková měli styl už při semifinále. Na tom, co si sami přinesli, nebylo potřeba nic měnit. S ostatními bylo potřeba pracovat.