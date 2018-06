Kdo zdědí Horníčkova autorská práva?

"Předpokládám, že se tak stane na půdě Národního divadla," dodal Mareš. Jak řekli blízcí přátelé Miroslava Horníčka, herec si přál být uložen do rodinné hrobky v Kytlici. Právě zde leží i jeho syn.

Miroslav Horníček jezdil do Kytlice od poloviny 50. let, zpočátku se s manželkou starali také o místní paní Šebíkovou. "Horníčka tu měli lidé rádi, místní oba manžele hodně navštěvovali," uvedl hercův kamarád Josef Jahoda, který se mu také o chalupu staral. "Poté, co mu zemřel syn a poté i paní, postupně se začal lidí stranit a nakonec jezdil do Kytlice jen zřídka. V poslední době tu spíše vídáme doktora Mareše."

Známý herec zemřel v sobotu ráno v Zádušní ulici v Liberci v Marešově bytě. Lidé ze sousedství o tom přitom ani nevěděli. "To je hrozně smutná zpráva. Neměla jsme ponětí, že pan Horníček žil tak dlouho kousek od nás," svěřila se žena z jednoho ze sousedních domů.

Nedávno vyšla bez hercova souhlasu kniha Horníčkových dopisů. Vydavatelství vyřadilo ze hry jak herce, tak i obětavého lékaře, který se za Horníčka postavil v posledních letech jeho života. Toho nyní zřejmě čeká boj s dravci, číhajícími na příležitost, jak vytěžit z umělcova odkazu tučný zisk.

Doktor Mareš tvrdí, že z Horníčkova bytu před časem jedna z ošetřovatelek ukradla řadu cenných umělcových obrazů, fotografií, textů a korespondence. Právě tyto věci nyní nabývají na hodnotě. "Ano, slyšela jsme o tom, že se někdo vloupal do Horníčkova pražského bytu v Hradešínské ulici. Doufám, že tyto lidské hyeny hercův klidný odchod nerozsápají ve sporech o peníze" potvrdila spisovatelka Slávka Kopecká.

Smrt byla vysvobozením

Miroslav Horníček pobýval v Liberci od 15. září 2001, kdy jej zasáhla na chalupě v Kytlici na Děčínsku silná cévní mozková příhoda. Od té doby se stěhoval střídavě z liberecké nemocnice k Marešům a zpět. Od podzimu loňského roku již natrvalo zůstal v domácí péče svého přítele v Zádušní ulici. 10. listopadu zde oslavil své čtyřiaosmdesáté narozeniny.

"Pro Miroslava Horníčka byla smrt vysvobozením. I Vlastimil Brodský a Jiří Sovák se dříve smutně pozastavovali nad osudem svého kolegy. Brodský se zastřelil podle mnohých právě proto, že věděl, co stáří provedlo s jeho přítelem."