Kdo vymění Radce Kocurové žárovku?

Radka Kocurová se narodila v Karviné, absolvovala Obchodní a bankovní akademii v Karviné. Jazyky: anglicky dobře, německy a řecky trochu. Koníčky: hra na klavír, zpěv, malování, plavání, jízda na kole, skok do výšky, řecké tance. Oblíbená hudba: poslouchá vše z čeho nebolí hlava. Oblíbená četba: romány Báry Nesvadbové. Oblíbené zvíře: jakékoli, hlavně když jí neublíží. Oblíbená květina: růže. Oblíbené jídlo: čokoláda. Šťastné číslo: 4. Chce studovat vysokou školu, mít atraktivní zaměstnání, cestovat a počítá i s manželem a dětmi.

Modelka si prý ale žárovku měnit sama nebude. "Nechám to udělat někomu, kdo přijde na návštěvu. Buď mi světlo opraví táta, nebo nějaký jiný chlap. V nejhorším případě si zavolám opraváře. Já se do toho raději nehrnu," se smíchem tvrdila Radka.V domácnosti je prý ale schopná dělat téměř všechny ženské práce. "Až když jsem začala bydlet sama, pochopila jsem, co je to nemít základní věc - vysavač. Dostala jsem ho od rodičů jako vánoční dárek, takže poctivě luxuji," řekla Kocurová.Praní však raději vynechává. "Prala jsem zatím jenom jednou a to ve společné prádelně. Nezvládla jsem to, voda vytékala pořád ven z pračky. Byla se mnou ale mamka, takže to mě omlouvá, protože ani ona si nevěděla rady," smála se Radka.Sama se ovšem považuje za ženu do budoucna velice schopnou. "Když se snažím, umím uvařit úplně všechno, co mě naučila maminka. A kuchařka taky pomůže," věří modelka svému umu a osvědčené knize receptů.Bydlení v bytě, který dostala za své vítězství v soutěži Miss, jí ale pomalu končí. Svou budoucnost v Praze prý ještě nemá jistou. Možná se prý vrátí do Karviné.Na dotaz Korza, zda plánuje přestěhovat se do Dortmundu, kde v mistrovském týmu německé fotbalové ligy Borussii hraje její přítel Tomáš Rosický, odpověděla s tajemným úsměvem: "Já jsem to nikde neřekla."