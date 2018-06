Kdo vyhrál DVD se SuperKoncertem?

SOUTĚŽILI JSTE ZDE

Na SuperKoncertu vystoupilo deset finalistů za doprovodu kapely Paajky Paajk Martina Kumžáka. Všichni si společně zazpívali skladby SuperStar a Veď mě dál, pětice nejúspěšnějších zpěváků uvedla song Hvězdy, na kterém se podílel moderátor Ondřej Brzobohatý.

Vítězka Aneta Langerová předvedla songy Ironic a Still Loving You, Šárka Vaňková I'm With You a Já půjdu dál, Sámer Issa uvdl písně Against All Odds a Respect, Martina Balogová One Day In Your Life a When I Need You. Tomáš Savka si střihl Every Breath You Take a We Are The Champions. Jsou to vesměs skladby, jimiž se finalisté prezentovali v soutěži.

Scéně dominovaly obrovské zavěšené dekorace s otáčecím jevištěm. Choreografii koncertu připravila pražská pobočka americké taneční skupiny Dance 2XS (Prague), pod vedením choreografů, kteří spolupracovali i s Missy Eliott či Justinem Timberlakem.

Loňský SuperKoncert pak podpořil kompilační album Česko hledá SuperStar - Top 10.