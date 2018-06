Kdo vlastně jsou nejbohatší Češky

Tenistka Jana Novotná si například jen na turnajích přišla za 12 let své kariéry na více než 400 milionů korun. České podnikání je však na rozdíl od francouzského teprve v plenkách, a kdoví jestli vnučka Evy Štěpánkové jednou nebude nejbohatší ženou republiky. Vždyť i dědička L’Orealu si na svůj majetek musela počkat od založení firmy téměř sto let. Sama Eva Štěpánková svým potomkům šanci dál rozvíjet rodinný podnik určitě nevezme.

Firmu neprodám, říká Štěpánková

Když ji nedávno oslovily zahraniční kosmetické firmy, aby jim svůj úspěšný podnik prodala, odmítla je hned na začátku.

„Nenechala jsem je ani říci částku, jakou by mi nabídly. Kdybych firmu prodala, už bych nemohla dál rozvíjet svoje nápady, musela bych se podvolit vedení někoho jiného,“ říká pětapadesátiletá žena, která loni získala titul Vynikající podnikatelka světa.

Podobně to cítí i Liliane Bettencourtová. Ta před sedmadvaceti lety sice prodala 49 procent L’Orealu firmě Nestlé, od té doby však nejbohatší žena světa jakékoliv majetkové změny odmítá.

Ženy jsou, co se týče bohatství, až v druhé desítce

Ve světovém žebříčku podle bohatství je přitom pravidlem, že nejmajetnější ženy i muže rodí právě byznys. Na druhém místě za Lilianou Bettencourtovou je podle prestižního časopisu Forbes spolumajitelka automobilky BMW Johanna Quandtová. Kdyby se srovnávaly i s muži, obsadily by tyto dvě podnikatelky třinácté a patnácté místo na světě.

V tuzemsku je situace jiná. „Typická úspěšná česká podnikatelka rozhodně závratným bohatstvím neoplývá. Většina z nich vlastní střední a menší firmy,“ tvrdí prezidentka Asociace podnikatelek Miloslava Umlaufová.

Za výjimku považuje Olgu Girstlovou, která společně s manželem vybudovala telekomunikační společnost GiTy. Tato firma, z níž Girstlové patří 29 procent, měla v roce 1999 tržby 905 milionů korun. O rok dříve bylo samotné logo GiTy oceněno částkou 38,3 milionu korun. Hodnota celé firmy se neoficiálně odhaduje na miliardu korun.

Nejlépe se mají šlechtičny

Ani nejbohatší z českých podnikatelek se však nemůže pochlubit tak rozsáhlým majetkem, jaký získaly v restitucích některé z dcer či vnuček bývalých šlechticů.

Například Diana Sternbergová se stará o zámky v Častolovicích a Zásmukách, o tisíce hektarů lesa a další nemovitosti.

Sama říká, že častolovický zámek si díky turistickému ruchu dokáže vydělat jen na třetinu provozních nákladů, zbývající část se musí financovat z výnosů lesů a zemědělství.

Řada restitučních nároků přitom ještě nebyla vyřešena a nové milionářky tak mohou ještě přibývat. Kristýna Colloredo-Mansfeldová se se státem soudí o zámek v Opočně a požádala již o vydání pěti tisíc hektarů polí a lesů.

Zatímco podnikatelky i zámecké paní mohou majetek rozšiřovat po celý život - vždyť Lillianě Bettencourtové je 75 let a Dianě Sternbergové 65 let -, modelky či sportovkyně většinou mají čas jen do třiceti, nejvýše čtyřiceti.

V příjmech vedou modelky a sportovkyně

Do té doby jsou ovšem jejich příjmy královské. Jana Novotná jen za vítězství ve wimbledonském finále inkasovala přes dva miliony korun. Denní honorář topmodelky Evy Herzigové je asi tři čtvrtě milionu korun.

Po skončení kariéry se před nimi otevírá volba, jak s penězi naložit. „Některé z modelek zůstanou ve světě showbyznysu a snaží se prosadit jako herečky, jiné si otevřou vlastní agenturu nebo se věnují návrhářství,“ říká Milada Karasová, ředitelka agentury Czechoslovak Models, zastupující největší české hvězdy.