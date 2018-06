Kdo útočí na Richtera a Kuchařovou? Tady je seznam podezřelých

WANTED Kdo je autor pornokomiksu a jaký měl motiv?

Tajný seznam podezřelých podle Magazínu DNES: Jiří Suchý

Od divadelní legendy by to přece nikdo nečekal. Rafinovaná pomsta za grantovou politiku. Matásek, Ornest, Táborský a znovu Suchý

Říkají si Kluci z plakátu. Richter měl možná pravdu – komiks je dílem organizované skupiny... Štěpán Mareš

Kreslíř vycítil svou šanci přiživit se na Richterově popularitě. K autorství se dosud nepřiznal. Ioana Boitorová a Sabrina Houssami

Nic vám ta jména neříkají? Právě proto se mstí! Obě skončily těsně za Kuchařovou na Miss World. Rudolf Blažek

Bémův náměstek má stejně jako Richter primátorské ambice. Navenek kamarád, uvnitř podlý zrádce. ODS

Dle internetových diskusí tradiční viník všeho, co se v této zemi děje. Určitě mají prsty i v komiksu. Milan Richter

Téměř dokonalý zločin. Doufal, že komiks dá zapomenout na granty. Zatím se mu to daří. Richterova tajná ctitelka

Nepravděpodobné. Varianta Richterův tajný ctitel je však stále předmětem šetření. Nudící se člověk...

... vytvoří komiks za dvě odpoledne. Nuda a počítač, to je přímo zločinecké podhoubí. Tohle je autor komiksu!