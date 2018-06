Kdo tu bydlí?

Podívejte se na tu chaloupku! Nezdá se vám na ní něco divného? No jasně. Žádné cihly, žádná malta, chaloupka je celá pařezová. Ale svítí se tam, jsou doma. Kdo? To už musíte uhodnout sami. Napovíme vám, že jsou dva, ale často k nim někdo přijde na návštěvu. Jednou křepelka Julča a jindy taky drak. S každou návštěvou si však v domečku dokážou poradit a vždycky po dobrém. Však je do světa poslali dva dobří kmotři: spisovatel Václav Čtvrtek a malíř Zdeněk Smetana. Pokud se rádi díváte na večerníček, nemusíte nad tím, kdo v chaloupce bydlí, vůbec přemýšlet.