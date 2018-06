Linda Finková: Kdo sundává snubní prsten, je zbabělec

„Když mám člověka ráda a vezmu si ho, tak není hanba nosit snubák. Kdo sundává snubní prsten, je zbabělec. Já ho nemám, protože už s manželem nežiji. Když jsou dva lidé spolu a mají se rádi a jsou manželé, měli by ho nosit,“ sdělila Linda Finková, která ale případnou svatbu se současným partnerem neřeší, protože ještě není rozvedená.



„Svatbu jsme s Milanem vůbec neřešili. Řekli jsme si, že se jednou třeba možná vezmeme. Ale my ještě oba dva ani nejsme rozvedení, takže to není na pořadu dne,“ pokračovala zpěvačka s tím, že kdyby Richard o rozvod stál, nedělala by žádné problémy a přistoupila na něj. Zatím se ale nic takového nestalo.

„Vůbec nemyslím na to, že bych začala řešit rozvodové papíry. Já si myslím, že je dobré trochu počkat. Když se lidé rozvádějí hned, dělají si spoustu naschválů a jsou na sebe naštvaní. A podle mě se pak nikdy dobře nedomluví. A já nejsem typ ženské, která by na toho chlapa chtěla šlapat a vytáhnout z něj peníze. Naopak. Já jsem všem svým chlapům vždycky peníze šetřila,“ usmívala se.



Po boku partnera Milana se Linda cítí skvěle. Je přesvědčená o tom, že našla svou spřízněnou duši a věří, že je to láska na celý život. „Vážím si na něm toho, že je totální kliďas a je strašně hodný. Neuvěřitelně. Fakt o něj nechci přijít,“ pochlubila se nám zpěvačka.

Ani hádky u nich neprobíhají. „Našla jsem svojí spřízněnou duši a děsně si ho vážím. Já si ani nedovedu představit, že bych mu řekla nějaké sprosté slovo, že bych ho nějak urážela. Po čtyřech letech společného soužití mě to zatím ani jednou nenapadlo,“ prozradila s tím, že se i na něm najede nějaká věc, která jí občas dokáže naštvat. „Někdy je líný a pomalý a hrozně dlouho mluví,“ dodala zpěvačka. To jsou ale prý takové maličkosti, že je s úsměvem přechází.