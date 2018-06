Kdo šíří fámy o manipulaci SuperStar?

V článku, který v pátek 14. května v čísle 21/2004 zveřejnil bulvární týdeník Spy, se píše, že vyřazení finalisté Petr Poláček a Petra Páchová už v neděli ráno věděli, že ten večer vypadnou.

"To je nesmysl. Nic jsem netušila," řekla iDNES Páchová. "Napadlo mě to až ve chvíli, kdy jsem dozpívala, protože jsem cítila, že se mi to moc nepovedlo." Stejně udivený byl i Petr Poláček. "Dopředu jsem nic nevěděl, jen jsem měl takový špatný pocit. S nikým jsem o něm ale oficiálně nemluvil," řekl iDNES.

Podle důvěryhodného zdroje měl však Poláček u sebe vytištěnou stránku s kontroverzním článkem ze Spy už čtyři dny předtím, než se časopis objevil na novinových stáncích. Přesto iDNES tvrdil, že se s žádnými novináři o údajné manipulaci s diváckými hlasy nebavil.

V textu s názvem Jak se vyhazuje za SuperStar? Jsou naše hlasy k ničemu? se rovněž uvádí, že hned po výzvě moderátorů, aby diváci posílali své hlasy, už v zákulisí notářka držela obálku s výsledky a někomu šeptala, kdo vyletí. "Jak je mohla znát, když se hlasovalo sotva pár vteřin?" psalo se prý v dopise, který údajně přišel do redakce Spye.

Podle mluvčího Novy Dana Plovajka je článek naprosto nesmyslný a poškozuje dobré jméno a průběh soutěže. Televize Nova jako reakci na jeho zveřejnění podává na časopis žalobu včetně požadavku na náhradu škody.

"Nad výsledky hlasováni v soutěži Česko hledá SuperStar dohlížejí dokonce dva notáři. JUDr. Alena Procházková, která předává obálku s výsledky hlasování moderátorům ve studiu a JUDr. Helena Hájková, která dohlíží nad celým průběhem hlasování v sídle společnosti Erika a.s., kam hlasy diváků docházejí," uvádí Plovajko.

"O každém hlasování diváků od samotného počátku samozřejmě existuje notářský zápis," doplňuje Helena Hájková.

Také notářka Procházková zvažuje, že se k žalobě TV Nova připojí vzhledem k tomu, že i její dobré jméno a profesní čest jsou v článku zpochybňovány. "To co Spy napsal je nehorázná lež. Proti tomu se budu případně bránit i soudní cestou," říká.