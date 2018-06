Kdo se ožení s mrtvou Číňankou?

Manželé podali inzerát do honkongských novin The China Daily, v němž hledají ženicha ve věku 25 až 35 let. Odvážlivce čeká svatební ceremoniál, při němž budou nevěstu zastupovat její osobní věci.

Po obřadu dostane novomanžel od svého tchána a tchýně byt a sto tisíc dolarů. Nicméně pod podmínkou, že musí být své ženě věrný až do své smrti.

Matka budoucí nevěsty, která je provozní prosperující restaurace, novinářům řekla, že nikdy o své dceři po její smrti nepřestala přemýšlet a dospěla k závěru, že jí je na onom světě bez muže velmi smutno. Pak se po poradě se svým manželem rozhodla hledat ženicha inzerátem v novinách.

Podobné svatby mají v Číně velmi starou tradici, která byla zakázána po nástupu komunistů k moci v roce 1949. Nyní se v souvislosti s oslabováním režimu potichu tato tradice obnovuje, především v zemědělských oblastech země. Strach ze zákazu je ale zřejmě stále dost silný, neboť bez ohledu na velmi solidní nabídku dostali manželé zatím na svůj inzerát jen pět odpovědí.