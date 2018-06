Kdo obtěžoval doktorku Quinnovou?

"Kvůli kamerovým zkouškám si mě jeden slavný producent vzal k sobě domů," vzpomíná Seymourová. "Řekl mi, že jestli neudělám to a to, že tu roli nedostanu. Řekla jsem 'děkuji, nechci, odcházím.'"



Producent jí prý tehdy pohrozil, že jestli se někde zmíní o tom, co se stalo, už si jako herečka neškrtne. "Myslím, že ten muž je stále naživu, takže jeho jméno neprozradím," vysvětluje dvaapadesátiletá hvězda populárního seriálu Doktorka Quinnová.



Dodává však, že od téhož člověka paradoxně po čase dostala jednu z největších rolí své kariéry, aniž by on sám věděl, že ji před časem sexuálně obtěžoval. "Koukl se tehdy na mne a řekl: Znám vás?" vzpomíná s jistým zadostiučiněním herečka, která dostala první významnou roli v roce 1973 v bondovce Žít a nechat zemřít jako věštkyně Solitaire.



Jane tráví v současné době většinu svého volného času v Malibu v Kalifornii, kam umístila rozměrné rodinné sídlo. Tráví zde nejšťastnější chvíle se svým manželem Jamesem Keachem a třemi ze šesti dětí. James je rovněž herec, ale také režisér.

