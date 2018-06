Kdo oblékne Catherine Deneuveovou?

12:09 , aktualizováno 12:09

Byl to smutný den pro mnoho klientů i lidí z jiných branží, když se Yves Saint Laurent rozhodl, že jde "do důchodu". Letos proto zavřel dveře do svého haute couture domu. To ovšem přineslo velké dilema pro návrhářovu francouzkou múzu posledních třiceti let, Catherine Deneuveová.