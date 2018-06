Kdo nespal s Winonou, není nikdo

Ne nadarmo Courtney Loveová svého času prohlásila: "V hudebním byznysu jsi někdo teprve tehdy, když se pohádaš se mnou, anebo vyspíš s Winonou Ryderovou."

Zdá se, že herečku nemoce provázejí poslední dobou neustále. V létě musela být během natáčení jejího nového snímku "Lily And The Secret Planting" v Londýně převezena do nemocnice, neboť se jí udělalo náhle velmi špatně. Se záhadnou infekcí byla devětadvacetiletá hvězda převezena do londýnské nemocnice. Vypadalo to opravdu vážně, protože za ní do Londýna z USA přiletěli i její rodiče.