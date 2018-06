Kdo něčeho dosáhne, není hlupák

Stačí přirozené nadání k tomu, aby člověk dosáhl úctyhodného postavení? Nebo jsou důležitější školní píle a hezké známky? Anebo mohou dokonce špatné výsledky na vysvědčení zhatit kariéru žáka, který má sice nadání génia, ale také vrozenou laxnost k vyučování? Nad těmito otázkami se zamýšlí Jiří Růžička, ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera. Vede jednu z nejrenomovanějších středních škol v hlavním městě, na niž jsou přijímáni ti nejnadanější studenti. Učí pětadvacet let češtinu a tělocvik, z toho deset let řediteluje.* Měl jste někdy pocit, že vám je škola k ničemu?Já jsem byl velmi laxní žák, obzvlášť na základní škole jsem míval i trojky. Ale když jsem pak začal dělat na průmyslovce obor regulační a měřicí technika, najednou mi začalo být líto, že moji kamarádi chodí na gymnázium v Praze a já musím být na internátě v Pardubicích. A říkal jsem si: asi ta škola nějaký smysl má. Nakonec jsem vystudoval s vyznamenáním gymnázium a pak bez nejmenších problémů i vysokou školu.* A stalo se, že by vám tuto myšlenku předhodil později nějaký bývalý žák, který neměl zrovna dobré známky, ale dosáhl v životě úctyhodného postavení?Ne. Nikdo nepřišel a neřekl: Vidíte, já platil za hlupáka, a kam jsem to dotáhl?! Ti, co něčeho dosáhli, nikdy nebyli hlupáci. Třeba to byli průšviháři, ale ne budižkničemové. Takový byl například Lukáš Pollert. Něco mu šlo výjimečně, něco vypouštěl, ale nadání v sobě měl.* Máte ve škole pořád žáky, kteří jsou nadaní, ale některé věci prostě vypouštějí?Zaplaťpánbůh ano.* Proč zaplaťpánbůh?Protože jsem přesvědčen, že u dospívajícího člověka je docela normální, když není dostatečně uvědomělý, dostatečně cílevědomý a dostatečně pracovitý. I tyto věci se musí učit. Kdyby je měl odmalička, ochuzoval by se o spoustu radostí, které vyplývají z toho, že dokáže blbnout nebo na něco zapomenout. Bylo by mi těch dětí líto, kdyby to tak nebylo.* Nepatří to k nadání - ta tendence něco vypustit, na něco se vykašlat?Nemyslím si. Nadání u žáků, kteří se pak stanou špičkami ve svém oboru, se pozná. Ne ovšem podle toho, že ve škole některé věci flinkají a v jiných jsou skvělí.* Nejste podvědomě benevolentnější, když máte dát špatnou známku žákovi, který je mimořádně nadaný, ale váš předmět ho prostě nezajímá?Učil jsem letos v maturitní třídě dvě tři velmi nadané děti, které nedělaly ani na desetinu svého potenciálu. Bylo to jako vždycky v těchto případech: chvíli se s žákem hledáme, a když se nenajdeme, musím pak bez milosti napálit i špatnou známku. Těm nadaným je to myslím celkem jedno, protože jsou si svých kvalit plus minus vědomi a docela dobře takový neúspěch skousnou. Daleko hůře nesou známku žáci, kteří musí věnovat hodně úsilí, aby měli dobré výsledky.* Jak se v takových případech chovají rodiče?Nezmůžou obvykle o moc víc než my ve škole. Když se dítě nedomluví s kantorem, vždycky trochu rezignují i rodiče. Nakonec řeknou: on, ona si od nás stejně nenechá poradit. Já tomu rozumím, protože když dítě nebude chtít samo, nikdo s ním nic neudělá.* Když je někdo skvělý v přírodních vědách a má špatné známky z humanitních předmětů, neztěžuje mu to pak kariéru i ve vyvolené oblasti?Může to být překážka a také bývá. Spousta opravdu nadaných lidí v jistém okamžiku promešká příležitost a jejich talent zanikne. Ale většina si tu svoji parketu najde. Já nevěřím na to, že je někdo výjimečně nadaný humanitně, někdo výjimečně nadaný přírodovědně, a to druhé mu vůbec nejde. Je to spíš otázka zájmu o jedno či druhé. Ale to neznamená, že na to není talentovaný. Za ta léta ve škole jsem přesvědčen, že, až na výjimky, neexistuje supernadání pro jeden obor a naprostá natvrdlost na jiný. Já spíš myslím, že existuje všeobecné nadání nebo všeobecné předpoklady. Schopnost řešit problémy, porozumět úkolu, komunikovat a spolupracovat. A podle toho se člověk spíš nasměruje do jednoho či jiného oboru.* Nejsou pak známky ve škole jen na překážku?Pro spoustu dětí a rodičů má známkování motivační význam. Neexistuje školství, kde by děti nebyly nějak hodnoceny. My máme známky, v anglosaských zemích se boduje testy, někde se píše slovní hodnocení. Pořádáme třídní schůzky s rodiči primánů, kde říkáme: Pozor děti budou mít horší výsledky, připravte se na to, raději tu špatnou známku trochu znevažte. Ale je to strašně těžké - každý, rodiče i děti, přiznává známce jinou váhu.* Jsou rodiče rozumní?Někteří ano, někteří ne.* Máte někdy tendenci být mírnější, když dáváte špatnou známku žákovi, jehož rodiče jsou až přehnaně ambiciózní?Někdy ano. Když jsem začínal učit, býval jsem nesmírně nekompromisní ve známkování. Ale jak člověk stárne, má postupně o té nekompromisnosti čím dál větší pochybnosti. Začne si víc uvědomovat, že žáci jsou lidé, kteří mají jiné starosti. Těžko je poměřovat světem dospělých a těžko je podle toho hodnotit. Dneska je pro mě utrpení dávat známku. Spíš mám tendenci být mírnější a laskavější. Už na žáky koukám víc jako na děti a mám pocit, že je musím před nekompromisním jednáním a rozhodnutím ochraňovat.