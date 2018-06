Kdo nazpívá seriálový hit?

Lucie Bílá jim chrastila

Dvořákovi a Růžičkovi ostatní z branže říkají Ormovci, a tak si všichni, kteří jsou hudebnímu světu trochu vzdálení, myslí, že jde o sourozence. Pod značkou ORM se však skrývají letití kamarádi a spolupracovníci. Znají se od studentských let, dokonce spolu hráli v kapele Golem (doprovázela Josefa Laufra).

Koncem sedmdesátých let si splnili klukovský sen - vybudovali si vlastní nahrávací studio. Původně se chtěli věnovat filmové muzice, jenomže život je zavedl k pop-music a také k budoucím star.

Před osmnácti lety natáčeli s Davidem Kollerem písničku Šrouby do hlavy, která ho proslavila a jeho kapele Lucie dělali posléze produkci jejich první desky. „Fandili jsme jim, protože se nám moc líbili a snažili jsme se u Supraphonu prosadit i určité neobvyklosti, které Koller tenkrát začal používat,“ vzpomíná Růžička. „Místo láska například zpíval laská a na vydavatelství se rozčilovali, že to není správná čeština.

Jenomže to právě bylo na nich zajímavé, že byli osobití a přistupovali k hudbě jinak.“

Z dnešní situace na trhu jsou prý zklamaní. „Vládne tady uniformita. A je to vidět i na zahraničních interpretech. Jednoho od druhého takřka nerozeznáte. Všichni jsou pěkní, všichni dobře zpívají, všichni mají perfektní produkci, ale chybí jim styl.“ Ten naopak měla Lucie Bílá, která u nich točila první desku Missariel (dostala Gramy za zvuk).

„Lucka byla od počátku nezaměnitelná, a to je u zpěváka moc důležité. Jenom hlas nestačí.“ říká Petr Dvořák. Bílá jim však také zamotala hlavu. „Pořád jsme si říkali, co nám to v tom jejím zpěvu chrastí. Pak jsme zjistili, že jsou to Lucčiny šperky, a museli jsme ji odstrojit.“

Ormovci dělali mimo jiné celý „kabát“ České televizi a kompletní sady hudebních log, předělů a znělek pro rádia Evropa 2, Frekvence 1 a pro Český rozhlas Radiožurnál. Vždycky se chtěli věnovat hlavně původní tvorbě a dělali hudbu k řadě animovaných snímků.

Nejkurióznější prý byla spolupráce s MTV na filmu Pavla Koutského. „Celou noc jsme měli propojeny s Pavlem a MTV v New Yorku telefony, abychom se domluvili, jak by ta hudba měla vypadat. Oni totiž měli velmi přesné požadavky. Jaký rytmus by měla mít, které nástroje v ní mají hrát... Paradoxní však bylo, že honorář, který jsme za ni tenkrát dostali, byl podstatně nižší než cena toho telefonátu,“ vzpomínají. Vítají když má režisér jasnou představu, v tomto případě však naopak mluvilo do věci příliš moc lidí a nevěděli, co chtějí.

Líbí se jim Petr Muk

Ufilmu je pro ně nejdůležitější scénář. „Když je dobrý scénář a schopný režisér, není možné, aby to dopadlo špatně.“ Dobrý pocit měli při čtení scénáře k Pojišťovně štěstí, který coby původní seriál točí pro TV Nova Jiří Adamec. Ormovci už viděli prvních pět dílů a složili titulní píseň, kterou pojali jako duet. K napsání textu bylo vyzváno několik renomovaných textařů. Interpreti se teprve hledají. A to je, zdá se, na celé věci nejsložitější. Měli by totiž být dobrými a charizmatickými zpěváky, protože Nova předpokládá, že se písnička stane hitem. „Mně se líbí například Petr Muk. Zpívá dobře a v hlase má něco uklidňujícího,“ říká Petr Dvořák.

Až Ormovci skončí s touto prací, budou se věnovat německým hvězdám. Podařilo se jim totiž navázat spolupráci s německým vydavatelstvím Koch Universal, u nějž vydávají desky Karel Gott i Helena Vondráčková. Ormovci ovšem byli požádáni, aby ve spolupráci s německým textařem Filipem Albrechtem tvořili i pro rodilé Němce.