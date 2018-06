Kdo na Nově nahradí Adámkovou?

„Ano, byla jsem na kamerových zkouškách. Zatím však není rozhodnuto a nemůžu k tomu nic říct,“ potvrdila Klára Doležalová, programová hlasatelka České televize, jež je momentálně na mateřské dovolené s dvouapůlletou dcerou Natálkou.

V České televizi začínala po boku Marka Ebena v soutěžním pořadu O poklad Anežky České. Mimoto vystudovala herectví a hraje v divadle Skelet Pavla Trávníčka. Občas také dabuje filmy pro televizi nebo účinkuje v televizních inscenacích a moderuje různé akce.

Markéta Fialová je momentálně také na mateřské dovolené, kam odešla z pořadu Fakta České televize. Pracovala tady jako redaktor a dramaturg. Předtím hlásila zprávy ve zpravodajském deníku televize Prima.

Nova chce brunetku

Obě dámy mají k práci moderátorky ty nejlepší předpoklady. Navíc splňují další podmínku, a to, aby vedle Karla Voříška znovu usedla bruneta. Pokud se Nova pro jednu z nich rozhodne, bude to již poněkolikáté, co sáhne do řad zaměstnanců České televize. Poprvé odsud, konkrétně do moderátorského křesla Televizních novin, přetáhla Pavla Zunu, poměrně nedávno i Pavlu Charvátovou.

V souvislosti s novou moderátorkou padlo už mnoho jmen, například Eva Hrnčířová. Ta už je ale ze hry definitivně venku. Dala přednost pořadu U nás v Evropě, který má na programu Česká televize.