Kdo má důvod k obavám

Pasažérů notně přibývá ročně jich dnes jsou už dvě miliardy,a tak je mezi nimi i více těch, kteří nejsou stoprocentně zdraví. Mnohým, jak upozorňuje docent Jiří Šulc z pražského Ústavu leteckého zdravotnictví, přitíží už sama nervozita před cestou spojená s nepohodlným čekáním na letišti. Jiným může uškodit specifické prostředí na palubě. Proto by se měl každý,kdo trpí některým chronickým onemocněním, nebo právě přestál nemoc či operaci, poradit s praktickým či ošetřujícím lékařem.* Lidem se srdečními a plicními potížemi může zkomplikovat život snížený tlak vzduchu, který v maximu odpovídá nadmořské výšce 2500 metrů. Kyslíku je v něm sice procentuálně stále stejně,ovšem tato látka se do těla dostává právě tlakem, a ten se snižuje. Zatímco zdravý organismus se s pocitem kyslíkového dluhu hladce vyrovná, pro nemocné tělo může představovat značnou zátěž. Je však možné předem požádat leteckou společnost, aby zajistila dostatečnou zásobu kyslíku na palubě pro případ potřeby.* K olísání tlaku nezpůsobuje pouze zaléhání uší. Může způsobit problémy těm, kteří ve dnech před odletem absolvovali vyšetření, při němž se do dutiny břišní zavádí vzduch, nebo čerstvě za sebou mají břišní operaci. Následkem vyššího tlaku se totiž rozpínají plyny v břiše, čímž se mění i poloha srdce. To m ůže vyvolat bolest břicha a také zrychlené dýchání vedoucí často až k bezvědomí.* Značnému nebezpečí se vystavují ti, kteří se méně než 24 hodin před startem potápějí (natož do větší než pětimetrové hloubky), neboť organismus nestačí vyrovnat vnitřní plynnou rovnováhu. Reakcí bývají takzvané kesonové projevy. K typickým patří bolest kostí a holení a mravenčení kůže. V horších případech jsou příznaky stejné jako u mozkové mrtvice, avšak zrádnější, neboť se projeví až po návratu domů.* Riskantní je létání pro pacienty trpící neurologickým či psychiatrickým záchvatovým onemocněním (epilepsie, schizofrenie), protože taková cesta je pro ně silným prožitkem, který může být roznětkou záchvatové reakce.* Suchý vzduch zhoršuje zánět spojivek a katar horních cest dýchacích.