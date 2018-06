Kdo koupí od Afflecka snubní prsten?

Fakt, že Ben dal za prsten s růžovým diamantem milion dolarů, manželku proslulého rockera Ozzyho Osbournea dvakrát nezajímá.

"Potkali jsme se spolu v Los Angeles a já mu z legrace nabídla za prsten tisícovku. Jen jsem prostě chtěla slevu. Sice se dost zarazil a zřejmě i naštval, ale na nabídce stále trvám," uvedla Osbourneová, kterou v jejím návrhu podpořil i manžel.

"Přišla jsem za Ozzym a zeptala se ho, kolik by mi na prsten dal, kdyby Ben zavolal a rozhodl se prsten prodat. Zamračil se a řekl, že by to měla být velkolepá nabídka. Pak se ale zamyslel a podotknul, že už ten kroužek vlastně nemá žádnou hodnotu. Tak jsem tu stále s tím tisícem," poznamenala s úsměvem Sharon, která by podle vlastních slov možná nabídla i pětkrát více.

Jak se na celou věc dívá Benova snoubenka Jennifer Lopezová, podle některých dohadů dokonce už jeho manželka, je otázkou. Ben je ale namíchnutý.

"Pan Affleck se cítí uražený. Ačkoliv se znají s Sharon Osbourneovou již dlouhou dobu, nepřipadne mu podobné vtipkování rozumné," řekla Benova mluvčí.