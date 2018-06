Kdo jsou nejkrásnější lidé planety

Spolu s ní vybralo i dalších devětačtyřicet reprezentantů toho, co můžeme směle nazývat Americkou krásou. A nehraje roli, na kterém břehu oceánu se nominovaní narodili, kritéria jejich půvabu jsou vpravdě hollywoodská.

Časopis People pořádá tuto anketu tradičně začátkem května. Vybere padesát lidí, ale neurčí mezi nimi pořadí. Tradice nicméně praví, že kdo se objeví na titulní straně, je vítězem.

Kdybychom se podívali na poslední roky, tak nejhezčí a nejoduševnělejší lidé (to hraje podle pravidel výběru velkou roli) jsou samé ženy-herečky. Loni Julia Robertsová. A před ní Michelle Pfeifferová.

Sama Zeta-Jonesová se do výběru dostala již potřetí, například loni v něm figurovala také. Tentokrát si však na konto může připsat kromě fotky na titulu ještě jeden nezanedbatelný úspěch - v další pravidelné anketě ji zvolili za nejkrásnějšího člověka zeměkoule i návštěvníci muzea voskových figurín Madame Tussaudové.

Jako již tradičně je i letos pro Středoevropana žebříček těch nejkrásnějších lidí časopisu People zvláštní směsicí starých dobrých známých se jmény, která dosud nikdy neslyšel nebo jen matně zachytil. Tak se vedle Johnny Deppa či Sydney Poitierové v seznamu vyskytuje Heidi Klumová, sedmadvacetiletá modelka žijící na střídačku na Manhattanu a v německém Kolíně, či dvacetiletá americká herečka Julia Stilesová. Ostatně i Čou Jun-fat či Čang Či patří k letošním celebritám, jejichž záře k nám dosud příliš nepronikla, ač jde o herecké představitele tchajwanské oscarové velkopohádky Tygr a drak.

Věční lidé

Tři umístění Catherine Zety-Jonesové nejsou zdaleka výjimečným rekordem v účasti mezi padesátkou nejkrásnějších. Opravdoví mistři a rekordmani mají totiž na kontě šest zářezů do paměti veřejnosti. O post dlouhodobě nejkrásnějšího člověka tak soupeří dvě ženy a jeden muž. Jsou to Julia Robertsová, Michelle Pfeifferová a Tom Cruise.

Mezi vyvolenými prostě ční některé stálice. Třeba již trojnásobně nominovaný herec Ben Affleck, dvakrát zabodoval zpěvák Ricky Martin nebo zpěvačka a herečka Jennifer Lopezová. Té však letos unikl zcela čerstvý titul největší krásky hispánského původu, který vyhlašuje časopis People en Espaňol, určený španělsky hovořícím Američanům. Letos ji předstihla Selma Hayeková.

Do této smetánky showbyznysu občas proklouzne i "obyčejný" smrtelník, restauratér nebo sportovec - basketbalista Kobe Bryant či baseballista Alex Rodriguez mají také po dvou účastech ve vybrané padesátce.

Přesto většina vyvolených přijde a zase zmizí. Krása a oduševnělost, jak se alespoň zdá podle komise časopisu People, může na podzim s listím opadnout, aby uvolnila místo na jednu sezonu krásnějším.

Krásní politici

Občas hodnotitelé překvapí. Letos se jim to podařilo, když zařadili mezi svou padesátku také manželku nového prezidenta Spojených států, první dámu země Lauru Bushovou. Je to první případ, kdy se na seznam probojovala vládkyně Bílého domu, ale nikoli první případ, kdy zde figuroval někdo z politické branže. Protože například v roce 1998 (kdy byla hvězdou výběru ruská tenistka Anna Kurnikovová) se mezi krasavce dostal britský premiér Tony Blair (dostal se tak do společnosti Leonarda DiCapria, Matta Damona či Toma Sellecka). Ten rok byla popularita právě dvanáct měsíců vládnoucího premiéra na absolutním vrcholu. Redaktorka časopisu People pro zdraví a krásu Eva Cameronová to okomentovala: "Nejsem si jistá, zda není Tony Blair příliš krásný na to, aby ho lidé brali vážně jako politického vůdce."

Ani Blair však nebyl prvním člověkem ze světa politiky na seznamu krasavců: předběhla ho svého času například Lady Diana a kdysi dávno v podobné anketě prezident John F. Kennedy.

Ostatně jeho stejně se jmenující syn (ve Spojených státech velmi populární a slavný již od otcova pohřbu) byl časopisem People oceněn v jiné anketě - v roce 1996 se stal údajně sexuálně nejpřitažlivějším mužem. Tohoto titulu si však dlouho neužíval, o tři roky později zahynul při tragické nehodě.

Ankety, ankety, ankety…

Redakce časopisu People se propracovala v umění anket téměř k dokonalosti - vyhlašuje jich každoročně celou řadu. Například loni se nejelegantnějšími lidmi světa (letošní výsledky se dozvíme až v září) stal princ William a zpěvačka Britney Spearsová. Ve stejném roce porota drsně ztrhala Bruce Willise, o kterém ve vysvětlujícím textu napsala, že jeho saka oscilují mezi příliš dlouhými nebo příliš krátkými rukávy. K ničitelkám dobrého vkusu v oblékání pak přiřadili komisaři i královnu Alžbětu II. a herečku Pamelu Andersonovou.

V témže roce byl sexuálně nejpřitažlivějším mužem vyhlášen herec Brad Pitt a byl prvním, komu se to povedlo dvakrát - i když nikoli za sebou. V mezidobí ho na jeden rok vytlačil z výsluní Richard Gere. Letos v listopadu bude jasné, zda se mu náhodou nepodaří hattrick. Dříve se cti být podle People sexuálním symbolem pro ženy dostalo také Melu Gibsonovi a Tomu Cruisovi.

Občas vede přemíra anket k neuvěřitelným kombinacím lidí. V roce 1993 People vybíral "nejvíce fascinující lidi" - a společnost to byla opravdu neobyčejná. Prezident Bil Clinton s manželkou Hillary, princezna Diana, Michael Jackson, Jásir Arafat, Julia Robertsová, Tommy Lee Jones a tak dále. Jako třešnička na dortu se v seznamu vyjímala Lorena Bobbittová z Manassassu ve státě Virginia. Proslavila se tím, že v rozčilení po údajném znásilnění uřízla svému manželovi penis a vyhodila ho oknem…

Krasavci roku 2001

Catherina Zeta-Jonesová

Herečka, 31 let, manželka herce Michaela Douglase, se kterým má desetiměsíčního syna Dylana. Její nejznámější film je zřejmě Zorro - Tajemná tvář.

Čang Či

Herečka, 22 let, svobodná, v rodné Číně hrála v několika filmech, mimo jiné i v dramatu Cesta domů, ceněném evropskou kritikou. Proslavila ji však role v oscarovém Tygru a drakovi.

Kobe Bryant

Basketbalista, 22 let, ženatý s osmnáctiletou Vanessou Laineovou, velké peníze vydělává jako sportovec - přes deset milionů dolarů ročně, ale ještě větší příjmy má z reklam pro Adidas, Sprite a McDonald's.

Blythe Dannerová

Herečka, 58 let, manželka režiséra Bruce Paltrowa, se kterým má dvě děti - starší je dcera, slavná herečka Gwyneth Paltrowová, mladší syn je začínající režisér Jake. Jejich matka získala jednoho Oscara.

Benicio Del Toro

Herec, 35 let, svobodný, v Evropě dosud poměrně málo známý herec žijící v Los Angeles (narodil se však na Portoriku). Nejvíce se proslavil filmem Traffic, za který získal Oscara, Zlatý glóbus a řadu dalších cen.

Johnny Depp

Herec, 37 let, žije se zpěvačkou a herečkou Vanessou Paradisovou a dvouletou dcerou Lily-Rose nikoli v Americe, ale buď ve své pařížské rezidenci, nebo na vlastním statku v Saint-Tropez. Začínal v TV seriálu 21 Jump Street, nejvíce ho asi proslavil film Sedm.

Todd English

Majitel restaurací, 40 let, ženatý s Ilivií Englishovou, s níž má tři děti. Jeho třináct podniků navštěvují především celebrity, a pokud nemá na hlavě svůj oblíbený gel na vlasy, je z toho "přímo neurotický".

Jon Gruden

Trenér amerického fotbalu, 37 let, devět let ženatý se Cindy Grudenovou, se kterou má tři syny. Stal se nejmladším hlavním koučem v dějinách Národní fotbalové ligy, časopis tvrdí, že hodnotitele nejvíce zaujal svým vzhledem blonďatého surfaře s modrýma očima.

Ed Harris

Herec, 50 let, sedmnáct let ženatý s herečkou Amy Madiganovou, jejich dceři Lily je osm. Kvůli své plešatosti hrál dlouho záporné typy, ale později tento syndrom překonal, mimo jiné díky roli národního hrdiny astronauta Johna Glenna v dvoudílném filmu Dobří chlapci.

Dule Hill

Herec, tanečník a zpěvák, 26 let, svobodný. Proslavil se jako hvězda muzikálů na Broadwayi, kde začal hrát již v devíti letech; je v celé rodině výjimkou, otec bankéř v něm viděl spíše svého pokračovatele.

Faith Hillová

Zpěvačka, 33 let, vdaná za zpěváka Tim McCrawa, se kterým má dvě dcery, bydlí v Nashville v Tennessee, což už napovídá, že její styl je country. Letos ke své bohaté sbírce různých cen přidala hned tři Grammy najednou.

Hugh Jackman

Herec, 32 let, ženatý s Debborou-Lee Furnessovou, mají dvouletého syna Oscara. Hollywoodský debut zažil až v nedávném filmu X-Men, brzy půjde do kin jeho další film Mečoun; miluje jógu, ragby a kriket.

Heidi Klumová

Modelka, 27 let, tři roky vdaná za vlasového stylistu Rico Pepina. Svět módy má v rodině, její otec pracuje pro významnou kosmetickou firmu, matka je vlasová stylistka. V poslední době začíná pronikat i do světa filmu - v něm je jí vzorem americký komik Jim Carrey.

Heath Lodger

Herec, 22 let, žije s herečkou Heather Grahamovou (31), s níž se seznámil loni v létě při natáčení v Praze. Nejslavnější film, v němž hrál, byl zřejmě Patriot, úspěch slavil i film z roku 1999 Deset věcí, které na tobě nenávidím.

Jennifer Lopezová

Herečka a zpěvačka, 31 let, svobodná. Je nejlépe placenou herečkou hispánského původu v dějinách Hollywoodu s deseti miliony dolarů za film. Proslavila se nejen zpěvem a hraním, ale také odvážnými modely, které nosí na slavnostní udělování různých cen.

Juliane Moorová

Herečka, 40 let, žije se spisovatelem a režisérem Bartem Freundlichem o devět let mladším, mají tříletého syna Cala. Její nejnovější rolí je agentka Clarice Starlingová ve filmu Hannibal. Kvůli této roli absolvovala rychlokurs u FBI.

Sydney Poitier

Herečka, 27 let, svobodná. Dcera slavného Sidney Poitiera (jejich jména se opravdu liší jenom oním měkkým a tvrdým i/y). Začínala (jako ostatně mnoho hvězd) v TV seriálu - ten její se jmenoval První roky. Její otec s oblibou tvrdí, že je opravdu velká záhada, jak se mu mohla narodit tak krásná dcera.

Jeff Probst

Instruktor extrémních sportů a umění přežít, 39 let, rozvedený. Populární postava mezi celebritami, jeho expedice probíhající mimo jiné na Borneu či v Austrálii absolvovala řada herců a dalších slavných lidí. On sám říká s neskrývanou ironií: "Je to pro ně něco nového. Mohu vás ujistit, že opravdu hodně nového…"

Charlotte Ramplingová

Herečka, 55 let, matka tří dětí, od roku 1996 žije odloučeně od svého druhého manžela, slavného francouzského hudebníka Jeana-Michela Jarre, nyní žije s obchodníkem Jeanem-Noelem Tassezem. Do kin právě přichází její zatím poslední film v šestatřicetileté kariéře - Pod pískem.

Julia Robertsová

Herečka, 33 let, rozvedená a nyní znovu zasnoubená, její přítelem je Benjamin Brett, sedmatřicetiletý herec. Letos získala svého prvního Oscara za hlavní roli ve filmu Erin Brockovich, nominována byla již dvakrát předtím - v roce 1989 za Ocelové magnólie a v roce 1990 za Pretty Woman. Nyní s Catherine Zeta-Jonesovou natáčí další snímek, který aspiruje na Oscara, romantickou komedii America's Sweethearts.

Alex Rodrigues

Hráč baseballu, 25 let, žije s učitelkou Cynthií Scurtisovou. Získal nejlepší smlouvu v celé historii sportu - v příštích deseti letech vydělá baseballem 252 milionů dolarů. Mimo sezonu se v Miami věnuje se svou matkou organizování mimoškolních programů pro nezletilé v klubu, který vede. Říká, že tím splácí vše, co pro něj udělali v době jeho dětství jiní.

Jill Scottová

Zpěvačka, 29 let, zasnoubená s Lyzelem Williamsem, malířem a dýdžejem. Její první album z roku 2000 nazvané Kdo je Jill Scottová získalo platinovou desku a tři nominace na Grammy. Právě nyní se účastní Stingova turné jako jeho "předskokanka", což ji mimo jiné stálo šestihodinové sezení u kadeřníka, který pečlivě chystal její zbrusu nové "afro".



Julia Stilesová

Herečka, 20 let, svobodná. Proslavil ji letošní film Save the Last Dance, ale poprvé si jí kritika všimla už před dvěma lety ve filmu Deset věcí, které na tobě nenávidím, což byl snímek, který otevřel brány Hollywoodu pro řadu nových tváří. Je pokládána za jednu z budoucích hvězd největší velikosti - režisér Thomas Carter si to vysvětluje tím, že "na její tváři je cosi neobyčejně amerického".

Noah Wyle

Herec, 29 let, ženatý s uměleckou maskérkou Tracy Warbinovou. Všichni příznivci Pohotovosti ho jistě znají - je nyní klíčovou postavou seriálu a jako doktor Carter drží jeho sledovanost hodně vysoko. Stává se mu nyní velmi často, že lidé po něm na potkání chtějí diagnózu.

Čou Jun-fat

Herec, 45 let, ženatý se svou manažerkou Jasmine. Hraje již pětadvacet let a na kontě má dlouhou řadu televizních rolí a také sedmdesát filmů určených převážně pro asijský trh. Je to jedna z asijských superhvězd, ale světový úspěch mu přinesl až oscarový snímek Tygr a drak.