Kdo jsou finalistky Miss ČR 2005

13:22 , aktualizováno 13:22

Číslo: 1

Věk: 23 let

Výška: 175 cm

Bydliště: Chrudim



Zaměstnání: pracuje jako referentka

Kdo ji přihlásil: ona sama

Záliby: sport, tanec, hudba, cestování

Co ráda čte: historické romány

Ženský idol: Angelina Jolie

Volná disciplína: tanec s kloboukem



Tereza Kučerová



Číslo: 2

Věk: 19 let

Výška: 175 cm

Bydliště: Hovorčovice



Zaměstnání: studuje na gymnáziu

Kdo ji přihlásil: maminka

Záliby: sport, četba, nakupování

Co ráda čte: vážné romány

Ženský idol: maminka

Volná disciplína: orientální břišní tanec



Lucie Králová



Číslo: 3

Věk: 23 let

Výška: 174 cm

Bydliště: Teplice



Zaměstnání: asistentka v advokátní kanceláři

Kdo ji přihlásil: bratranec

Záliby: sport a tanec

Co ráda čte: Děti z Bullerbynu

Ženský idol: žena, která umí skloubit fyzickou krásu s duševní

Volná disciplína: tanec



Barbora Patáková



Číslo: 4

Věk: 22 let

Výška: 167 cm

Bydliště: Praha



Zaměstnání: studuje Vysokou školu finanční a správní

Kdo ji přihlásil: otec

Záliby: tanec, četba, moderní hudba, vaření, pečení a turistika

Co ráda čte: detektivky

Ženský idol: maminka

Volná disciplína: orientální tanec



Klára Fiksová



Číslo: 5

Věk: 18 let

Výška: 176 cm

Bydliště: Nové Město na Moravě



Zaměstnání: studuje gymnázium

Kdo ji přihlásil: ona sama

Záliby: tanec, výtvarné umění, ruční práce

Co ráda čte: Bohumila Hrabala

Ženský idol: módní návrhářka Blanka Matragi

Volná disciplína: vystoupení jako mažoretka



Barbora Zapletalová



Číslo: 6

Věk: 17 let

Výška: 171 cm

Bydliště: Brno



Zaměstnání: studuje obchodní akademii

Kdo ji přihlásil: maminka

Záliby: jízda na koni, sport

Co ráda čte: romány

Ženský idol: maminka a Julia Robertsová

Volná disciplína: píseň s pánskou tanečně vokální skupinou



Zuzana Hanzelková



Číslo: 7

Věk: 18 let

Výška: 181 cm

Bydliště: Nový Jičín



Zaměstnání: studuje obchodní akademii

Kdo ji přihlásil: modelingová agentura

Záliby: procházky a diskotéky

Co ráda čte: romány

Ženský idol: Y.