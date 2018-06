Kdo je Paris Hiltonová? Dědička

Můžeme jí závidět nebo ji taky litovat. Litovat? Kvůli tomu, že se narodila v úspěšné rodině? Ano, právě kvůli tomu.

Paris Hiltonová je ukázkou, že taková pozice dokáže pořádně zamotat hlavu. Vezměme si pro začátek pár titulků z amerických časopisů za poslední dva roky.

Paris Hiltonová natočila porno. Paris Hiltonová nafackovala příteli. Paris Hiltonová spadla opilá do bazénu. Paris Hiltonovou kopl kůň.

Tohle děvče je slavné jako popové či filmové hvězdy. Na rozdíl od většiny příslušníků elitní party miliardářů, kteří se zpravidla drží v ústraní a svůj majetek nijak zvlášť nedávají najevo, se chová jako hollywoodská celebrita.



Jsem bohatá a nudím se



Především od dětství ví, že jí připadne majetek v hodnotě zhruba třináct a půl miliardy dolarů. Takže nač chodit do školy, když nenašla žádný obor, který by ji zajímal? Nač chodit do práce, když peníze nikdy nepotřebovala? Vždyť má od dětství kreditní kartu. Tak co zbývá, když je vám třiadvacet, ráno vstanete a nemáte co dělat? Večírky, nakupování, vymýšlení legrácek s kamarády, ale i to je časem nuda.

V tomto týdnu vychází ve Spojených státech knížka s názvem, který se dá přeložit jako Vyznání dědičky. Bude to určitě bestseller. Lidé se odjakživa zajímají o všechno, co se kolem Paris děje.

Je totiž hezká, má dlouhé blond vlasy a postavu, se kterou by mohla konkurovat herečkám ze seriálu Pobřežní hlídka. Její jméno patří v Americe mezi nejvyhledávanější na internetu, televizní stanice ji zvou do nejrůznějších pořadů.

Televize Fox pro ni například vymyslela reality show, ve které zkoušela žít jako obyčejné chudé americké děvče. Před zraky televizních kamer se nastěhovala na zapadlou farmu v malé vesnici, učila se dojit krávy, dělat hamburgry a nakupovat v obyčejném supermarketu. Když bezelstně prohlásila, že je to poprvé, kdy vkročila do takového obchodu, diváci byli nadšeni. "Je to zábavné žít z malého platu," vysvětlila.



Skandál na internetu



Podobný ohlas měly internetové stránky, na kterých se objevila v poněkud choulostivých pozicích. No, o erotice není řeč, bylo to porno. Natočil je její přítel Rick Solomon, a když se rozešli, prodal práva k nahrávce provozovateli internetového serveru.

Návštěvnost byla převeliká, skandál taktéž. Rodina Hiltonových se dala slyšet, že to už je příliš, a začala se s internetovou firmou soudit. Žádala odškodné třicet milionů dolarů, soud však nedávno žalobu zamítl.

Paris mezitím upoutala fotografy na večírku, kdy se tak odvázala, že tančila nahoře bez. Což ovšem nebylo poprvé. Kdyby byla obyčejná holka, mohla by tančit bez trička, kde se jí zlíbí. Její jméno však přitahuje novináře a fotoreportéry jako bludička.

Není divu. Za večírky, jaké Paris pořádá, by se nemusely stydět největší filmové hvězdy. Když jí bylo jedenadvacet, slavila postupně v různých městech. S partičkou přátel objížděla Los Angeles, New York, Londýn, Tokio a v každém z nich měla objednaný několikadenní mejdan.

Z každého vyšla reportáž, módní magazíny ještě dlouho poté popisovaly módní kreace, které měla na sobě. Módní návrhář a publicista Richard Blackwell ji v minulém roce zařadil na první místo seznamu nejhůře oblékaných celebrit současnosti. "Je to nejlepší příklad, že elegance nemusí souviset s penězi," citovaly ho americké časopisy.



Kniha a parfém



"Je čas začít se něčím zabývat," prohlásila Paris Hiltonová, když propagovala svou knihu. Kromě toho, že zkusila své spisovatelské nadání, tvrdí, že by se chtěla věnovat výrobě kosmetiky. "Ještě totiž nemám vlastní značku parfému," vysvětlila. A tu má přece dneska kdekterá z filmových hvězd.

Rovněž se rozešla se svým posledním přítelem, Nickem Carterem, bývalým členem hudební skupiny Backstreet Boys. Rodina je ráda, Paris se totiž občas z rande vracela s modřinami. Zrušila zasnoubení a prohlásila, že vdávat se bude nejdříve ve třiceti. "Do té doby změním svůj život," tvrdí.

Její mladší sestra Nicky ho už změnila. Nedávno se vdala. Původně bydlely s Paris společně v rozlehlém domě v Hollywoodu, ale Nicky chodí do školy a na večírky nemá tolik času. "Všichni se zajímají jen o ni," prohlásila o své starší sestře, když byla hostem v televizní show populární moderátorky Oprah Winfreyové. Jestli je jí to líto, nebo je tomu naopak ráda, neupřesnila.

Kdo jsou Hiltonovi

Zakladatelem sítě luxusních hotelů rozmístěných po celém světě je Conrad Hilton, Parisin pradědeček. Narodil se v Mexiku přistěhovalcům, otec byl Nor, matka Němka. Po studiích začal pracovat pro svého tatínka - ten provozoval poštu, přepravu dostavníky a malý penzion. Conrad bojoval v Evropě za první světové války, pak se vrátil do Spojených států a začal na úvěry skupovat hotely. Jeho podnikání bylo velmi riskantní, ale vyplatilo se. Také on měl, podobně jako Paris, k showbyznysu blízko. Rozvedl se a oženil s tehdejší filmovou hvězdou Zsa Zsa Gaborovou, proslulou mnoha skandály. Zemřel v roce 1979. V rozmnožování majetku pokračoval jeho syn William Barron i Parisin otec Rick. Ten byl jedním z manželů herečky Elisabeth Taylorové. Jedinými dědičkami rodinného impéria jsou nyní Paris a její mladší sestra Nicky.