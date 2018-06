Kdo je nejčastěji nevěrný?

U moře pod palmou

Kukura se diví

HRAJETE MILENCE, AŽ SE ZAMILUJETE

Na dotaz, zda lze herectví zařadit mezi povolání se zvýšeným výskytem nevěry, reagovala herečka Jitka Asterová bez váhání: „Samozřejmě!“ Podle ní je totiž celá herecká profese z devadesáti procent neseriózní branží. „Herecká práce je hodně výlučná. Popíjí se, při zkouškách i při představení se s partnery ocitáte blízko sebe, někdy tělo na tělo, chováte se k sobě jako bratři a sestry anebo i jako milenci. No a občas to milenectví z jeviště dotáhnete až do konce. Zkoušíte roli, tvoříte ji, vciťujete se do ní, až se do kolegy opravdu zamilujete. Kromě hraní v divadle a točení před kamerou patří k práci i různé zájezdy. Je vám čtyřicet nebo padesát a děláte všelijaké skopičiny, účinkujete v estrádách a chováte se jako puberťák. Tvrdím, že herci jsou trochu infantilní. Ale možná vás překvapím, když s lítostí řeknu, že vzájemných kontaktů mezi herci přece jen ubývá. Pro naši profesi je to škoda, neboť sexuální jiskření mezi umělci vždycky vedlo k větším výkonům. Vždyť veškeré umění je na sexu hodně založeno. Třeba namalovat nádherný obraz jen chladným rozumem není možné. A za sebe vám povím, že bych roli zahrála lépe pod vedením režiséra, s nímž bych měla intimní vztah, než kdyby mě režíroval nějaký bezpohlavní věšák.“

V pětadevadesáti manželstvích ze sta alespoň jeden z partnerů nejméně jedenkrát zhřeší s cizí osobou. Tenhle chmurný údaj už před lety vyslovil uznávaný psychiatr Miroslav Plzák.Nevěra je věčný problém párového vztahu. „Intenzita sexuální slasti s novým partnerem je totiž vyšší než s tím dlouhodobým,“ vysvětluje Plzák.O nevěře spolurozhodují tři zásadní faktory. Mnohdy stačí, když se naplní alespoň dva. Zaprvé, záleží na povaze a charakteru člověka, na jeho sklonu k mimomanželským stykům. Zadruhé, musí mít možnost setkávat se s osobami opačného pohlaví, které jsou pro něj zajímavé. Zatřetí, důležitou roli hraje konkrétní situace a příležitost, při níž může k nevěře dojít.Zatímco osobnostní znaky člověka nejsou nutně svázány s jeho povoláním, zbylé dva aspekty s profesí, kterou vykonává, úzce souvisí. Například milostné vztahy na pracovišti nejsou problémem horníků. Nevěře se příliš nedaří ani ve velmi feminizovaném školství. „Jeden až dva učitelé nemohou stačit na třicet kolegyň,“ říká psycholog Petr Šmolka.Naopak jiné profese jsou vzájemnými propletenci vyhlášené. Jsou to zaměstnání, v nichž příležitost dělá zloděje. Nevěru umožňuje a doslova k ní svádí třeba obtížně kontrolovatelná pracovní doba. „Čím méně je člověk upoután k pracovnímu stolu nebo ponku, tím je riziko nevěr vyšší,“ podotýká Petr Šmolka. Mnohé vztahy mezi kolegy a kolegyněmi vznikají z nudy, z malého pracovního vytížení. „Pak člověk vezme zavděk i partnerem, který by ho jinak nepřitahoval,“ uvádí Šmolka.Mezi povolání s vysokým rizikem výskytu nevěr řadí lékaře a zdravotní sestry, letušky a piloty, lidi ze showbyznysu. Na služebních cestách často hřeší řidiči kamionů a námořníci. „K těmto dvěma profesím zpravidla tíhnou muži toužící po volnosti,“ říká Šmolka, „zatímco šofér, který je vyloženě domáckým typem, řídí spíš autobus městské hromadné dopravy.“O líbivých letuškách a chtivých pilotech se vypráví spousta anekdot. „Vidíte, a na mě to za osm let u ČSA zkoušel jenom jeden, a ještě k tomu o hlavu menší než já,“ směje se bývalá letuška Lucie Schumannová, která rozhodně nepatřila k těm méně pohledným. To však neznamená, že by vztahů na palubách letadel kvetlo málo. „Naopak, je jich habaděj. Každý den máte příležitost se s někým seznámit,“ pokračuje Schumannová. „A to nejen s novými kolegy v posádce, která se pořád mění, tedy s piloty či stevardy, ale i s pozemním personálem, s mechaniky, s cestujícími v letadle...“Někdy trvá pracovní nasazení jedné posádky airbusu i dva týdny. Odstartuje z Prahy do Dubaje, tam čeká tři dny, pak zamíří například do Bangkoku, pak zase zpět do Dubaje a nakonec do Prahy. Ve volných dnech bydlí dva piloti a osm palubních průvodčích (tedy letušek a stevardů) v kvalitních hotelech, vídají se u bazénů, koukají na moře a posedávají pod šumícími palmami...Mnohem méně atraktivní prostředí provází nevěry v nemocnicích. V místech až ponurých či depresivních, za situací, kdy vedle v pokoji leží těžce nemocní lidé, planou milostné vášně mezi lékaři a sestřičkami. „Mnozí páni kolegové ve své mužské ješitnosti dokonce dávají na odiv, že tu a tam uloví sestřičku,“ říká pražská interní lékařka Lenka Elznicová, která má pocit, že nejvýbojněji se chovají chirurgové: „Při operačních výkonech musí pracovat se stoprocentním úsilím, a tak i své odreagování prožívají na sto procent.“ S tím souhlasí i psycholog Šmolka: „Prožívají větší stres a sex je pro ně vítanou kompenzací. Někteří chirurgové si jdou po operaci zaběhat, jiní se vyspí se sestřičkou.“ Pověst sukničkářů si podle něho drží i gynekologové.Šťavnaté legendy se také vyprávějí o pletkách mezi modelkami, fotografy, reklamními manažery i bohatými klienty. Skutečnost je prý méně pikantní. „Modelky často bývají natolik zaneprázdněné láskou k sobě samým, že už jim nezbývá prostor k milování někoho druhého. Navíc málokterý kandidát splňuje jejich vysoké nároky,“ říká bývalá modelka Lada Kristofovičová.Milostnými aférami, svatbami a rozvody se to hemží mezi herci a herečkami. Nicméně slovenský herecký internacionál Juraj Kukura, považovaný za prototyp svůdníka, hovoří opatrně. Nemyslí si, že by nevěr bylo v jeho branži víc než v jiných profesích. „Copak si myslíte, že herečky přespávají v divadle jako sestřičky v nemocnici?“ ptá se s udiveným úsměvem. Že se při natáčení filmů hodně cestuje a pobývá mimo domov, což vede k hříchům? „Tak to by nejzáletnější muži na světě byli strojvůdci rychlíků. Ti cestují neustále,“ žertuje Kukura a tvrdí, že ho při většině pracovních cest doprovází jeho manželka. „Chci, aby byla se mnou,“ říká vzorně.To herečka Jitka Asterová mluví jinak: „Nejvíce promiskuitní skupinou jsou podle mě piloti a letušky. Ovšem herci a herečky za nimi příliš nezaostávají.“ Nevěře se také daří v dynamicky se rozvíjejících firmách, v nichž se po práci pěstuje bowling, squash a výjezdní zasedání do přírody. „Mladí, rychle vykvašení muži si zvyšují prestiž tím, že si pořizují nová auta a na pracovišti i nové partnerky,“ říká Petr Šmolka.Co dělat, pracuje-li váš manžel či manželka v některé z obzvlášť rizikových profesí, kde je k milostným záletům jen krůček? Rozhodně nedělejte žárlivé scény. Nevykřikujte, že víte, jak to v letadle, v nemocnici nebo v herecké šatně chodí. „To vede k jedinému - partner či partnerka zahnou, i kdyby nechtěli,“ varuje psycholog Šmolka.A Miroslav Plzák utěšuje: „Čím je nevěra snazší, třeba v nemocnici, kde je to samá postel, tím je pro manželství méně nebezpečná. Naopak tam, kde lze nevěru realizovat jen velmi zřídka a obtížně, vzniká mezi nemanželskými sexuálními partnery silnější citový vztah, který představuje pro jejich domácnosti vážné nebezpečí.“