Kdo je Lucifer?

DJ Lucifer je nejpodivnější osobou české populární hudby. Díky jeho slavné písni ho zná už kdekdo, ale jen málokdo ho někdy viděl. Nemá ani samostatnou desku a jeho legendární píseň Zlato pojď na to se objevila jen na několika hitových výběrech. Až celkem nedávno se poodhalila rouška tajemství. Senzace letošního podzimu se prý jmenuje Martin Kupka a působí jako diskžokej několika pražských klubech. Zlé jazyky z jeho okolí tvrdí, že text své proslulé písně napsal podle vlastní zkušenosti. V každém případě se na příslušných úřadech začínají vršit stížnosti na obsah jeho skladby, která je prý na naše poměry přece jen příliš "free". Podle jeho nakladatelské firmy ale připravuje celé album, které by mělo vyjít na začátku příštího roku. Nikdo však neví, co bude obsahovat. Budou to stejné "příběhy ze života" jako Zlato pojď na to nebo svérázný rapper uchystá něco ještě více šokujícího?