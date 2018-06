Kdo je favorit a kdo outsider?

ČTĚTE TAKÉ:

Na druhou stranu je Petr Bende černým koněm soutěže, jak ho trefně pojmenoval předseda poroty Michal Horáček. Na začátku by těžko někdo odhadoval, že se Bende dostane takhle vysoko. Takže může překvapit. Přidejme ještě jeden fakt - lidé mívají tendenci podporovat outsidery. Pak už favorit tak jasný není.

Pokud se loni dala Aneta Langerová přirovnat k Yvonne Přenosilové, která jí otevřeně držela palce, a Šárka Vaňková k Heleně Vondráčkové, jež se stala zase její fanynkou, Vlasta Horváth má v takovém porovnání asi nejblíž ke Karlu Gottovi. Už pro Vlastův vychvalovaný hlas i pro to, že třicetinásobný Zlatý slavík Vlastovi také fandí.

Petr Bende by se pak dal postavit třeba vedle Petra Jandy z Olympiku, Davida Kollera z Lucie nebo Michaela Kocába z Pražského výběru. Podobně jako všichni jmenovaní totiž i Petr touží po uznaní nejen pro sebe, ale i pro celou svoji kapelu. Rockovou, samosebou.

Těžko z toho ale vyvozovat závěry. Podpora Karla Gotta nemusí nutně znamenat, že se druhou českou superstar stane Vlasta Horváth. Pokud by se člověk řídil vkusem loňského publika, Anetě je z těch dvou asi víc podobný Petr Bende. Alespoň stylem hudby, kterou chtějí oba dělat.

ANKETA

Kdo je pro vás větší superstar?

To se uvidí za deset let! Teď není superstar ani jeden z nich, jsou zatím jen idolem. Neodvážím se odhadovat, kdo z nich má větší předpoklady se v populární hudbě prosadit. Troufnu si však předpovědět, že v nedělním finále vyhraje Vlastimil Horváth. Marie Rottrová, zpěvačka

Rozhodně Vlastimil Horváth! Má nejen zajímavou barvu hlasu a dobré hudební cítění, ale je i všestrannější, což se v populární hudbě vyžaduje. Petr Bende se uplatní jako rockový zpěvák, ale nemyslím, že bude chtít vystupovat v zábavných televizních pořadech nebo v muzikálech. Předpokládám, že si bude podobně jako Aneta Langerová dost vybírat, a tudíž se mu okruh příležitostí zmenší.

Janis Sidovský, hudební manažer

Mým favoritem je Vlasta Horváth. Myslím si, že jsme bohužel dost rasistický národ, a proto jsem teď šťastná, že se právě on dostal do finále. Líbí se mi, jak zpívá, jak těžký si vybírá repertoár a jaká z něj čiší radost ze zpívání. Moc bych mu přála, aby zvítězil, a aby si našel producenty, kteří to s ním budou myslet dobře. Udělat a prodat desku člověka, který je několik měsíců stále v televizi, je snadné. Na tom producent rychle vydělá. Jenže zpěvák potřebuje budovat kariéru dlouhodobě.

Leona Machálková, zpěvačka

Patřím k mizivému procentu lidí, kteří to moc nesledují. Poctivě jsem letos odkoukal jen předminulý díl. Mé sympatie si za to, jak vystupuje, jak působí v médiích a jak odolává tomu tlaku, který je pro mě nepředstavitelný, získal Vlastimil Horváth. Ale jestli nevyhraje, zatlačím slzu, zahojím jizvu, přelepím ji náplastí a naučím se s tím žít.

Jiří Macháček, herec a zpěvák

Vlastimil Horváth je mi bližší výrazem i barvou hlasu. Hodí se pro modernější, razantnější styl hudby. Ale k tomu, abych mohla vyslovit zasvěcenější názor, bych oba musela slyšet častěji a živě. Průběh SuperStar jsem totiž neměla čas skoro vůbec sledovat.

Helena Vondráčková, zpěvačka

Petr Bende s Vlastou Horváthem jsou sympaťáci, ale pro mě to skončilo vypadnutím Gáby. Pro mou agenturu je důležité obchodní pozadí téhle pěvecké soutěže. O něm mám velmi dobré informace. Nejvíce se mi líbili Michael Foret a Gába Al Dhábba, ti mi připadají pro showbyznys nejpoužitelnější. Samozřejmě že jako manažer mám třeba na tyhle dva tajné choutky, jenže soutěžící jsou zatím smluvně vázáni s jinou agenturou.

Petr Novotný, bavič a manažer

Tipuju za vítěze Petra Bendeho. Podle mě má velmi dobrý hlas. A nejen to. Kromě hlasové výbavy má ještě navíc zvláštní charizma, což je pro budoucí superstar také velmi potřeba.

Eva Urbanová, operní zpěvačka

Osobně se s nimi neznám, ale z Vlasty Horvátha je i přes obrazovku cítit veliká člověčina. Navíc má jeho hlas skutečně úžasný a hodně výjimečný rozsah. Něco takového jsem už dávno neslyšel! Petr Bende pro mě nemá tak zajímavou a ojedinělou barvu hlasu. Tím netvrdím, že bych si nekoupil jeho cédéčko. Ale v nedělním finále budu určitě fandit Vlastovi!

Ondřej Brzobohatý, muzikant a moderátor