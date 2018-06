Kdo čekal, že vypadne Balogová?

Zpěvák Petr Janda :

Katastrofa to samozřejmě není, ona se uživí i jinak. Jak jsem ale dosud pořád říkal, že jsem pyšný, že Češi umějí rozeznat, kdo umí zpívat a kdo ne, tak teď jsem trošku zklamaný.

Zpěvák Daniel Hůlka:

Bohužel tuhle soutěž nesleduju, ale o Martině Balogové jsem zrovna slyšel, že zpívá dobře a je bezkonkurenčně nejlepší. Snad jednou jsem viděl v televizi nějakou ukázku a zahlédl ji, ale jinak fakt nemůžu posoudit, proč vypadla, když soutěž neznám.

Zpěvák Aleš Brichta:

V neděli jsem zrovna kousek viděl a spíš jsem tipoval, že vypadne chlap. Jmenovat ale nebudu. Martina s Anetou zpívají v každém případě nejlíp a tím pádem si myslím, že má největší šance Aneta Langerová, která je pěvecky momentálně číslo jedna. A proč vypadla Balogová? Při hlasování zkrátka rozhodují i jiné věci. Víc k tomu neřeknu.

Zpěvačka Monika Absolonová:

Já tu soutěž zase tolik nesleduju. Balogovou jsem slyšela zpívat jenom jednou. Byla dobrá, takže když se bude snažit, určitě něčeho dosáhne. Tohle není žádná prohra. Ono se stejně ještě všechno může v praxi změnit. Myslím, že mnozí soutěžící nakonec ještě zažijí velké rozčarování.

Zpěvačka Ilona Csáková:

Ta informace mě naprosto zdrtila, protestovala jsem, protože to byla moje favoritka. Teď už tam mám jenom Anetu Langerovou. Ale cítím, že vítězem bude kluk.



Manažer českých zpěváků Janis Sidovský:

I přesto, že Martina Balogová všechny finalisty přezpívá, její vyřazení jsem očekával, protože například Šárka Vaňková má výraznější kouzlo osobnosti a více se trefí do českého vkusu. V tom úzkém finále jde právě o fluidum a sympatie publika víc než o pěvecké dovednosti.

Rozhovor s Martinou Balogovou

Podvědomí mi říkalo, že půjdu já



Vyřazení pětadvacetileté servírky s božským hlasem, jak ho nazval Ondřej Hejma, nikdo nečekal. Martina však ano. Od nedělního rána prý tušila, že v soutěži skončí.

* Vyřazení ze soutěže vás evidentně nepřekvapilo, skoro se zdálo, že jste ho čekala.

Od rána jsem měla divný pocit v těle, který jsem nikdy za celou dobu soutěže neměla. Podvědomí mi zkrátka říkalo, že teď půjdu já. Nikdy jsem taky neměla trému, až na ten osudný večer. Nechápu to.

* Vašim kolegům oznámení vašeho jména vyrazilo dech, to bylo vidět. Co vám řekli?

Brečeli a hrozně to prožívali, což mě vzalo ještě víc. Bude to pro ně čím dál těžší a já jsem upřímně ráda, že jsem vypadla teď.

* Jak reagovala rodina?

Byli strašně zklamaní. Já je ale varovala, že to jednou přijde, ať nelítají nad zemí. A teď to přišlo.

* Koho tipujete na vítězství?

Chci, aby vyhrál Sámer.

* Nějak jste se s ním skamarádila, tolik jste si padli do oka?

Měl blíž mému způsobu chování i názorům. Šárka, Sámer a já jsme vůbec drželi víc spolu. Nikdy jsme se mezi sebou nehádali, ale ani s ostatními a za to jsem ráda.

* Myslíte, že vám nabyté přátelství ze SuperStar vydrží?

Prožili jsme spolu půl roku života a vztahy mezi námi jsou hodně silné. Kdo to nepozná a nezažije na vlastní kůži, nemůže vědět, jaké to je.

* Jaké to tedy je?

Jsem silná povaha, myslím, že jsem ve všem důstojně obstála, i když jsem měla v neděli večer na kahánku. Já si ale prostě řekla, že život jde dál. Hlavně jsem už od samého začátku brala soutěž sportovně. Přiznávám, že když řekli moje jméno, cítila jsem takový zásek někde uvnitř. Ale jak jsem se postavila a všichni začali tleskat a pustili ukázky se mnou, bylo mi hrozně dobře.

* Těšíte se už domů? Muselo se vám stýskat.

No jéje. Ze začátku jsem to brala, že musím být v Praze na hotelu, ostatně, není to od Ústí nad Labem zase tak daleko. Poslední dobou mi ale už strašně chyběl domov, rodina. Přála jsem si pobavit se s kamarády, odreagovat se jen tak někde venku nebo na diskotéce, kam chodím skoro pravidelně každý pátek a sobotu. Takhle jsem víkendy trávila na hotelu učením a strašně mě to ubíjelo. Už se moc těším na pátek, hned si to na diskotéce vynahradím.

* Co vám ze soutěže Česko hledá SuperStar bude chybět?

Strašně ráda zpívám, to je můj život a nejvíc se bojím toho, abych dlouho nestála.

* Nějaké nabídky máte?

Řeknu to takhle: Doufám, že budou.

* Který z finalistů SuperStar vám bude nejvíc chybět?

Budou mi chybět všichni, protože jsem se všemi dobře vycházela. Ke každému z nich jsem si vždycky uměla najít cestičku. Mockrát jsme si důvěrně dobře popovídali. Nejvíc mi ale budou scházet Šárka a Sámer.

* Komu jste se nejvíc svěřovala?

Takhle to zase nebylo. Ale nic jsme před sebou neskrývali, každý mluvil naplno.

* To není jako novinářům, které často odbýváte slovy no comment, když se ptají na soukromí. Všimla jsem si, že jste alespoň prozradila přítele Pepu. Co tomu říká on?

Všechno to nese se mnou a prožívá to možná ještě víc než já. Jsem ráda, že mi byl oporou, zvládl to. Řekl mi, ať se tím neničím, že jde život dál a že jsem pro něj stejně tou nejlepší. To se dobře poslouchá, ne?

* Jak jste prožívali, když kamarádi po týdnu vypadávali?

Každý z nich nám něčím chyběl. Vypadnutím Dolinka třeba ubylo srandy. Uměl všechny rozesmát.

* Kdo je teď pomyslný držák party?

Nemůžu jinak - Šárka a Sámer. Já si na ty dva prostě potrpím.

* Co vám soutěž vzala?

Kus času. Kus velkého času, který bych využila jinak. Určitě bych dávno nebyla v Čechách, ale zpívala někde v zahraničí.

* Co vám dala?

Nové zkušenosti, nové kontakty, poznatky, co se týče spolupráce se všemi. Je to novinka.

* Jaké jsou ohlasy fanoušků na vaše vyřazení?

Je jich moc, co jim je to líto.

* Víte už, co bude dál?

Ještě musím nahrát ve studiu u Ondřeje Soukupa písničku od Céline Dion When I need You. Každý z nás točí tu svoji. Po Snídani s Novou zabalím a hurá domů.

* Chtěla byste něco vzkázat svým kolegům?

Aby se drželi, aby byli strašně silní a hlavně, aby to nebrali tak vážně. Fakt o nic nejde! Je to jen soutěž. Ať se radši věnují studiím.

* Myslím, že mnohým z nich jde naopak o hodně.

Berou to všichni moc vážně, to je pravda. Já to brala jako soutěž, oni to berou tak, jako by šlo o život. To mě u nich docela i štve. A chci vzkázat hlavně Sámerovi, ať to bere jako soutěž. Vrátí se domů a bude všechno tak, jak bylo. Nic se nezmění.

* Ale on přece po změně touží, ne?

Moc bych mu přála, aby to byl on. Umí dobře zpívat, ale potřebuje ještě hodně vylepšit. Ví to. Moc mě mrzí, že to nebude on, ale Aneta.

* Jak to víte, máte zase tušení?

Je to můj názor. Nemám proti Anetce nic, je to výborná zpěvačka, ale víc bych to přála jemu.