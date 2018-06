Kdo bude 16. královnou krásy?

HLASUJTE V ANKETĚ:

KTERÁ DÍVKA BUDE MISS ČR?

Dívky se do soutěže hlásily od loňského podzimu buď samy, anebo prostřednictvím svých patronů. Ti, v případě vítězství dívky, opět získají sto tisíc korun. - více zde

S číslem 1 bude ve finále soutěžit vicemiss východní Čechy Andrea Hanousková ze Srnojed. Porotu v krajském kole zaujala hiphopovým tanečkem.

S dvojkou se bude o titul ucházet Miss jižní Čechy dvaadvacetiletá skladová účetní Michaela Wostlová. "Kvůli soutěži jsem byla nucena držet tvrdou dietu a nejvíce mě trápilo, když si naši doma dopřávali má oblíbená jídla, zatímco já jsem se krmila těstovinami s brokolicí," posteskla si v Českých Budějovicích s korunkou na hlavě.

Trojku si do finále vylosovala vicemiss ze západních Čech, Martina Dvořáková.

S číslem čtyři hodlá reprezntovat severní Čechy tamější Miss, dvaadvacetiletá Lucie Králová. Ta se po krajském kole ze všecho nejvíc těšila až si sundá lodičky a vleze do postele.



Dívka s číslem pět, Edita Hortová, postoupila do finále z baráže. Na jižní Moravě skončila čtvrtá.

Šestku si vylosovala Pavla Sudová. Ta se dostala mezi nejkrásnější dvanáctku díky tomu, že Miss Janu Hodinářovou pořadatel ze soutěže vyloučil. - více zde Vítězkou západočeského kraje se tak stala vicemiss Martina Dvořáková a na Sudovou se usmálo štěstí - postoupila spolu s Martinou.

Se sedmičkou se v Karlových Varech představí devatenáctiletá blondýnka Běla Šarayová, Miss ze severní Moravy. "Samozřejmě mám přítele," pochlubila se gymnazistka z Loučky u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku.

S osmičkou bude soutěžit vicemiss z jižních Čech Linda Marešová. Zrzavá krasavice z Volyně byla diváky i porotou po právu srovnávána s oscarovou herečkou Julií Robertsovou.

S devítkou postoupila vicemiss severní Čechy, čtyřiadvacetiletá Hedvika Plocková, s desítkou Miss jižní Morava sedmnáctiletá Denisa Mendrejová. "Myslím si, že jsem zaujala hlavně volnou disciplínou a svou přirozeností, spontánností a permanentní veselostí," řekla po krajském kole kráska, která bydlí v Bratislavě a má české i slovenské občanství. "Slovensky mluvím přece jen o něco líp," svěřila se.

S číslem 11 bude ve finále vicemiss ze severní Moravy Jana Doleželová z Uničova a s číslem 12 pak jednadvacetiletá Miss východní Čechy Monika Horáková, studentka oboru Systémové inženýrství na univerzitě v Pardubicích. Jako Miss východních Čech by ráda opravila památky a historická centra měst, prohlásila po svém vítězství v Pardubicích.