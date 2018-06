Kdo bloudí nákupní pasáží, hospodu zatím míjí

Problém téhle "hospody" - po těch několika týdnech provozu - je zatím v tom, že sem vůbec, ale lautr nikdo nechodí.

Sem tam někdo nakoukne skrz výlohy, ale když vidí prázdné židle, nedůvěřivě se stáhne. Nebo i vejde dál, ale vytratí se, když na něj dopadne tíha prázdného prostoru.

Je to začarovaný kruh. Snad před vánoci, za nákupní kalamity, tu mohlo být lépe.

Na náměstí před hospodou je vidět, co se stane, když centrum města obsadí samé obchody s módou, úřady, soudní budovy a univerzity. Přes den každý spěchá za prací, neudělá si čas na zastávku, na posezení. O večerech je náměstí liduprázdné, ojedinělí chodci kvapí, jako by se báli ozvěny vlastních kroků. Jsme v samém centru Prahy, na (kdysi) Ovocném trhu, a přitom tu po šesté hodině chcíp pes. Zvlášť teď, v zimě, a tuplem v sobotu a v neděli.

Tím samozřejmě hospoda v Myslbeku krutě trpí. Stát na bulváru, zabydlela by se snáz.

Malý zájem možná souvisí i s nenápadným průčelím restaurace. Velké výklady splývají s okolními výlohami a leckoho asi netrkne, že právě míjí hospodu, zvlášť když uvnitř není právě rušno.

Ani nakupující dámy, ani v Myslbeku pracující makléře, bankéře a investiční poradce restaurace dosud nechytla. Kde jsou všichni ti krásní kluci a holky? Buď si restaurace nevšimli, nebo raději sedávají v přece jen živější kavárně na ochozu "nákupní galerie".

Jak té popisované "restauraci" vlastně říkat? Venku je napsáno "Restaurace", "Mikropivovar" a "Bohemian Hop Store" (což je podle účtenek i akciová společnost, v češtině doslova "Český obchod chmelem"). Takže třeba "Půjdeme na jedno do Hopstóru?" (snad podle vzoru "dragstór")? Možná se vyvrbí nějaký lepší název, nebo můžeme podle adresy zůstat u jména "Myslbek".

Čeho se může trosečník v Hopstóru nadít? Pokud překousne samotu, nebo ji dokonce hledá, třeba proto, že si chce číst, psát nebo telefonovat, může být docela uspokojen. Obsluha ho určitě nebude ignorovat (stává se, že personál je vůči hostům v přesile), židle i lavice jsou opravdu pohodlné, místa dost, osvětlení vcelku intimní, pivo slušné (Pražáci mohou zkusit něco neobvyklého, ústecký Březňák a Zlatopramen, a mohou být příjemně překvapeni, že se to dá pít; cena je ale snad až moc vysoká). Jídla taky ujdou.

Solidní byl bednářský guláš (70 Kč i s knedlíky), masové kuličky s chili omáčkou průměrné, stejně jako bramborák vylepšený uzeným; to vylepšení mohlo být o něco výraznější. Ale kvitujme, že při tak malém obratu se skutečnost shoduje s jídelním lístkem. (Na biftek jsem se neptal.)

Omlouvají se za omezenou nabídku jídel po dobu zkušebního provozu - ale restaurace na "zkušební provoz", to asi není úplně taktický počin. Když se otevře, tak se vším všudy, ne "napůl".

Mikropivovar, trumfové eso Myslbeku, se podle nápojového lístku měl rozběhnout až od prvního února, podle sdělení číšníků od osmnáctého února. Snad to zítra bude velká sláva.

Ale co pak? Přežije Hopstór, uchytí se?



BOHEMIAN HOP STORE - MIKROPIVOVAR, Ovocný trh 8, Praha 1 - Staré Město. Otevřeno pondělí - neděle 10,30 - 23 hod. (Ale třeba v sobotu to číšník zkasíroval ve 21,15, čili otvírací doba je jen orientační). Asi 90 míst k sezení, (jen v přízemí 10 stolů).

Žádná hvězdička je v hodnocení nejméně, pět nejvíc.

Březňák černá 10° *** 36Kč

Zlatopramen 11° **** 36 Kč

Březňák 12° *** 40 Kč

(všechno pivo se netočí do půllitrových, ale do čtyřdecových sklenic)

Kvalita obsluhy ***

Celkový dojem ***