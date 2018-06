Slivovice, ranní sex či voda. Posilvestrovské vyprošťováky známých

Zpěvák a herec Sagvan Tofi (51) bude trávit Silvestra pracovně. V Brně vystoupí s muzikálem Děti ráje a chystá i pár překvapení pro diváky. Recept na kocovinu má už léta ověřený. „Zaručeně mě z kocoviny dostane slivovice. Nikdy mě za ta léta nenechala ve štychu,“ přiznal Tofi.



Dalším pracantem v poslední den v roce je i herečka Anna Polívková (36), která bude v Divadle Na Jezerce hrát Poslední aristokratku. „Poté půjdeme s partnerem domů oslavovat. Pozvali jsme si všechny kamarády z Moravy a Silvestr oslavíme u nás doma,“ řekla herečka a prozradila zaručený recept na kocovinu. „Určitě je nejlepší nechlastat. To se pak člověk nemusí z ničeho léčit,“ dodala.

Pracovat budou i herečka a zpěvačka Michaela Doubravová (24) se svým snoubencem Romanem Tomešem (27). Po vystoupení v muzikálu Pomáda se dvojice chystá na procházku po Praze. Pak budou příchod Nového roku slavit doma s pejsky. Zpěvačka se kocoviny na druhý den nebojí. „Je dobré si mezi popíjením alkoholu dávat průběžně vodu. Ta zaručeně člověka dostane na nohy a nebudete se cítit pod psa,“ prozradila herečka.

Poslední den v roce rozhodně nebude pracovat zpěvačka Kateřina Mátlová (37), která plánuje odjet na hory a užívat si s přáteli. „Doufám, že trochu napadne sněhu, ráda bych vyrazila za sportem. Pokud nenasněží, možná se ještě na poslední chvíli rozhodnu odjet za teplem,“ řekla zpěvačka, která prý konec roku ráda zapije několika skleničkami alkoholu. „Ráda oslavuji nejen Silvestr. Ale je pravda, že ranní kocovinka není nikdy příjemná. Na to je pak můj zaručený recept. Ranní sex. Během milování se totiž z mozku uvolňují endorfiny, které pak působí jako analgetikum a zmírní bolest hlavy při kocovině,“ dodala.

Na hory by ráda zamířila i nová Česko Slovenská SuperStar Emma Drobná (21). „V zimě moc ráda snowboarduju, což je jediný čas tohoto ročního období, který mám ráda. Jezdíme s kamarády a letos bych si to ráda vynahradila za předchozí rok, kdy jsem byla v Londýně,“ řekla Drobná, která si kocovinu nejčastěji léčí růžovými pilulkami.

Herečka a produkční Ester Geislerová (31) si svátky užívá nejraději s desetiletými dvojčaty a celou svou velkou rodinou. „Na Silvestra jezdíme na jednu chatku našich přátel a prvního se vždy jde na čočku na Jelení louky. Je to náš pevný každoroční rituál a zároveň i dobrý vyprošťovák na kocovinu,“ přiznala.



Bývalá gymnastka Věra Čáslavská (73) s kocovinou moc zkušeností nemá. Přesto nabízí na ni snadný a prý také účinný recept. „Vím, že je ráno dobrá studená sprcha. To rozhodně. Pak je na všechny neduhy dobrý také zázvorový čaj,“ dodala olympionička.

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich (58) slaví svátky mimo domovinu. V cizině je až do konce února. „Odjíždíme mimo republiku už několik let a naprosto nám to takto vyhovuje,“ přiznal Pohlreich s tím, že kocovinu nezažil už hezkých pár let, ale zaručený recept má. „Dřív mi stačila česnečka a bylo po kocovině. Časem jsem zjistil, že nejlepší na kocovinu je to, čím jste si ji zavinili.“

Silvestrovat v cizině bude i česká topmodelka Linda Vojtová (30), která se však nechystá na hory, ale za teplem. „Už léta jezdíme s přítelem na ostrov Svatý Bartoloměj do Karibiku. Máme tam i přátele a moc si to užíváme. Slunce, moře, dobré jídlo i pití. V případě vyprošťováku na kocovinu mi vždy pomůže paralen či rychlé cukry v podobě vychlazeného nápoje, povzbudí a dodá tělu energii,“ míní modelka.