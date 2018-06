Kde muž utíká či bojuje, žena hledá přátele

Člověk může reagovat na stres dvojím způsobem buď bojem, nebo útěkem. Tak to léta tvrdili vědci. Květnové číslo časopisu vydávaného Americkou psychologickou společností však tento názor poopravuje: platí to pouze o m užích, zatímco ženský organismus se ve stejné situaci chová zcela odlišně. Tým vědců z Kalifornské univerzity v Los Angeles porovnal výsledky tisíců biologických a behaviorálních studií lidí a zvířat za poslední desetiletí. Vyplynulo z nich, že ženy, které se ocitnou v úzkých, se podobně jako někteří živočichové - upnou vzápětí na ochranu a péči o děti, ale především vyhledávají sociální kontakt a podporu od svého okolí, zvláště pak od jiných žen. Metody navazování kontaktů mohou být přitom různé. K nejčastějším patří dlouhé telefonické hovory s přítelkyněmi, které bývají oblíbeným terčem mužských vtipů. Vnitřní úzkost prozrazuje mnohdy i vyptávání se na cestu, jemuž se muži obvykle vyhýbají. Mužná reakce »boj, nebo útěk« je, jak známo, založena na chemických změnách, jež stres v těle vyvolá. Nejinak je tomu i u žen, ovšem s tím, že hlavní roli přitom nehraje adrenalin, ale jiný hormon - oxytocin. Ten sice produkuje stresovaný organismus obou pohlaví, ale jeho hladinu ženský hormon estrogen zvyšuje,zatímco mužské hormony ho snižují. Kalifornští vědci zároveň přišli na to, že jak zvířata, tak i lidé s vysokou hladinou oxytocinu jsou klidnější a uvolněnější, méně úzkostní a hodně společenští. Fakt, že ženy netrpí stresem v takové míře jako muži, možná přispívá k vysvětlení, proč se ženy ve vyspělých státech dožívají o několik let vyššího věku. Jistotu však přinesou až další vědecké studie. A proč vlastně domněnka, že stres postihuje muže i ženy stejnou měrou, tak dlouho přetrvávala? Ženy byly ve většině výzkumů zabývajících se stresem opominuty, jelikož většina vědců předpokládala, že pravidelné měsíční kolísání hormonální hladiny má za následek reakce tak různé a individuální, že není možné je statisticky zpracovat.