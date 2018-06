Každý stý Brit má předky otroky

Autor tohoto výzkumu, profesor Brian Sykes z genetické katedry university v Oxfordu tvrdí, že "černá" DNK má své kořeny už v dobách, kdy staří Římané "importovali" na mlžný Albion představitele černošské rasy a využívali je jako vojáky či otroky.



Jak uvádí agentura Vesti.ru, zkoumal profesor Sykes v průběhu experimentu strukturu DNK u deseti tisíc lidí, kteří byli přesvědčeni, že jejich předkové byli stoprocentní bílí Britové. Historické kořeny těchto testovaných jedinců sahají hluboko do dějin Anglie. Po vědeckých zjištěních jejich překvapení nebralo konce a podle vědců byli nuceni poněkud přehodnotit čistokrevnou minulost svých slavných předků.



"Výsledky mého výzkumu jednoznačně prokázaly, že rasová klasifikace národů podle biologických příznaků je naprostý nesmysl. Každý z nás je určitou genetickou směskou a všechny rasy jsou spolu úzce propojeny," prohlásil Brian Sykes.



Vědci na několika výzkumných genetických pracovištích USA zjistili, že černá rasa má obecně zpomalenou látkovou výměnu. To vede například k výraznějším negativním druhotným projevům při užívání léků. Ochránci práv afroameričanů jsou nyní na rozpacích - mají brát prohlášení vědců jako urážku celé černé Ameriky, nebo se radovat, že se černým pacientům bude konečně věnovat větší péče?



Co přesně se děje v organismech potomků černých veslařů z římských galér zatím není vědě docela jasné. Zcela jisté ale je, že počet lidí s těmito skrytými geny tvoří velkou část obyvatelstva nejen ve Velké Británii, ale po celé zeměkouli. Černí otroci totiž byli populární téměř všude, kromě Ruska. To dávalo odjakživa přednost nevolníkům vlastním.