Každý může být terčem magického útoku

Astrolog Antonín Baudyš

"Snaha magicky škodit je snahou působit proti původnímu stavu přirozené harmonie. Při útoku je důležité nebát se a nezmatkovat. Zklidněte a vyrovnejte dech a mysl. Imaginujte kolem sebe formu ochranného kruhu. Třeba v podobě představy zářícího vajíčka, přes které nepronikne žádná síla. Pro spánek si vyberte co nejlepší místo z hlediska vyzařované energie. Je možné použít přikrývku z pravé kožešiny, která má na oslabení negativní energie silný vliv," informuje časopis Mystéria.Pro normálního smrtelníka jsou termíny magie či astrální svět vymyšlené či nadpřirozené pojmy. Osoby, které se těmito silami zabývají, však pokládají magický útok za běžnou věc.Magickému útoku byl prý několikrát vystaven astrolog a bývalý ministr obrany Antonín Baudyš."Následky útoků jsem osobně nepocítil, ale bylo jich několik. Mám proti podobným věcem vytvořené různé ochrany. Tyto věci se mě proto až tak nedotýkají. Musím ale potvrdit, že magickému útoku může být vystaven opravdu každý. Někteří lidé, kteří podobné experimenty podnikají, si ale vůbec neuvědomují, že to pro ně může mít fatální následky. Existuje totiž zpětný odraz. Síla, kterou vyslali, aby někoho poškodila, se vrátí často zpět se znásobenou silou. Je to jako ve fyzice. Je to střet sil," řekl tiskové agentuře Korzo Antonín Baudyš.Astrolog tvrdí, že několik návodů proti zlým silám obsahuje i Starý zákon. Vyzývají člověka, aby si udržoval svouji vnitřní sílu."Je jich několik. Například : Žádostiv je bezbožný obrany proti zlému. Ale kořen spravedlivého způsobuje ji. Tím je myšlena síla, kterou má v sobě člověk, který žije jak se sluší a patří. To je nejlepší obrana. Je to soustředění vlastní vůle k vytvoření obrany. Druhý návod zní: Budeš-li se lenovati ve chvílích soužení, špatná bude síla tvá. Je to vlastně nabádání člověku, aby cvičil vůli a překonával problémy i v době, kdy se mu nechce," zamyslel se Antonín Baudyš.Magickým útokem ohrožený člověk se prý nemá zabývat tím, kdo a proč naněj zaútočil. Mnoho příhod totiž nespadá přímo na vrub magického útoku."Zajímavými prostředky jsou živly, oheň nebo voda. Musíte se ale správně rozhodnout, který z nich použijete. Dobrou činností pro dobu ´trvání útoku´ je předčítat si duchovní spisy, například Tóru, védská díla a podobně. V případě změněného smyslového vnímání může pomoci malé množství jídla, nejlépe kousek chleba. Z kamenů má nejuniverzálnější ochranný účinek tygří oko a morion," radí internetový časopis.