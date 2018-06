Každý máme svoji cestu i partnery, říká rok po rozvodu Petr Kolář

"Myslím, že jsme si každý našel svou cestu. Jsme v pohodě a teď už víme, že to, co se stalo, bylo v pořádku. Všechno špatný je pro něco dobrý. Každý si našel partnera. Máme děti, ty vychováváme společně, protože jsou naše. V rámci času se jim věnujeme oba a tak je to v pořádku," řekl iDNES.cz Petr Kolář.

Zpětně nemá potřebu cokoliv měnit a sypat si popel na hlavu. Jak uvedl, věci bere tak, jak přicházejí.



Petr Kolář s přítelkyní

"V životě jsem udělal spoustu dobrých věcí a stejně tak jsem pár věcí pohnojil, ale řekněte mi, kdo ne. Jsem jenom člověk. Život si užívám a snažím se ho naplnit tak, aby po mně něco zbylo. Pro mě byla vždycky na prvním místě muzika, a když jsem měl partnerku a vzal si ji, snažil sem se jí věnovat. Možná ne v dostatečné míře. Já chci dělat muziku a písničky pro lidi, tak to je. Mám pocit, že je mi to souzený," dodal.

Že to myslí vážně, dokazují i jeho aktivity. Kromě sólové pěvecké kariéry vystupuje ve třech muzikálech - Tři mušketýři, Kat Mydlář a Klíč králů. Čtvrtý začne brzy zkoušet.