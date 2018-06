Každý kraj bude mít své královny krásy, z nich vzejde Česká Miss 2012

"Novinkou příštího ročníku budou castingy ve všech 14 krajích České republiky, zatímco dosud se konaly pouze ve čtyřech. Dáváme tak prostor co největšímu množství uchazeček," řekl za pořadatele ředitel agentury M Marketing Juraj Čech.

Porota v každém kraji vybere tři nejlepší účastnice, které postoupí do semifinále. Zúčastní se ho 42 dívek, z nichž 14 půjde do finále. Každá finalistka bude reprezentovat svůj kraj. "To je výjimečnost České Miss proti ostatním soutěžím krásy," uvedl Čech. "Cílem pořadatelů je podpořit jakýsi lokální patriotismus a hrdost krajů na svou miss," dodal.

Hlásit se mohou svobodné a bezdětné dívky ve věku od 17 do 23 let. Castingy začnou až na podzim, aby měly dívky dostatek času se na ně připravit.

Věkovou hranici soutěžících i kritéria pro účast vymezují licence, které pořadatel získal od zahraničních společností Miss Universe, Miss World a Miss Earth. "Jsme otevřená soutěž a neklademe žádná omezení kromě věku, občanství a morální bezúhonnosti. Dívky nesmí mít potíže se zákonem. Jejich dřívější aktivity také nesmí poškodit dobré jméno České Miss," uvedl Čech.

Missky Jitka Nováčková, Denisa Domanská a Šárka Cojocarová s ředitel agentury M Marketing Juraj Čech

Vítězku České Miss, která bude Česko reprezentovat na soutěži Miss Universe, vyberou televizní diváci v přímém televizním přenosu prostřednictvím SMS zpráv z mobilních telefonů. Zároveň budou zvoleny Česká Miss World 2012 a Česká Miss Earth 2012, které postoupí na mezinárodní soutěže Miss World a Miss Earth.